iPhone 13傳四大災情！Apple Watch無法解鎖　微距攝影現鬼影

撰文：ETtoday
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iPhone 13開賣後許多人已經開箱使用，但眾人期待的新機卻出現好幾個問題，有些問題甚至是前作就存在，但現在仍然沒有解決的，《ETtoday新聞雲》整理目前已經出現的iPhone 13災情。

iPhone 13用戶目前主要遇到四大問題：

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一、Apple Watch無法解鎖iPhone

蘋果在疫情期間推出戴著口罩的同時，還能讓用戶用Apple Watch解鎖的超方便功能，但iPhone 13部分用戶在iOS 15作業系統版本中，卻出現Apple Watch無法連接iPhone 13的窘況，就算重新開機、重安裝結果也都一樣。

此一問題已經得到蘋果回覆，官網表示將會在後續軟體更新中解決此問題，但在下個更新之前，用戶只能先到設定、Face ID與密碼中，先關掉Apple Watch解鎖的功能。

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二、超強鏡頭微距模式竟然有「鬼影」

iPhone 13推出時，許多人紛紛認為這次升級最有感的就是鏡頭模組，而且影像系統大升級，也多了微距攝影模式，讓iPhone能夠在最近2公分的距離偵測並對焦。

測試功能後，有用戶發現微距攝影模式竟然無法關閉，還可以在螢幕裡看到「鏡頭鬼影」，出現雜影外，「影子還會晃來晃去」。

三、照片自動幫你馬賽克

部分用戶發現，iPhone 13拍攝的照片，竟然會在畫面上出現幾個小塊的黑色方格，不清楚發生什麼問題，感覺就像照片被打馬賽克，或是局部的顯像失敗。此外，拍下的照片還有嚴重色偏問題。

有些網友認為這應該不是鏡頭的問題，而是蘋果的運算軟體有問題。

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四、備份恢復bug

在從備份中恢復到iPhone或iPad後，部分iPhone 13出現導致小組件重置到默認狀態，還可能會出現Apple Music無法訪問目錄和資料庫的問題。

蘋果的解決辦法是，檢查軟體更新並重新安裝，透過重新手動配置桌面組件。蘋果也表示會為這些用戶推送一項安全更新。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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