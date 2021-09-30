車迷期待的Audi電動跑車e-Tron GT系列，終於正式抵港！香港首度登場的發布會中，更邀請了人氣歌星兼車迷Ian＠MIRROR撐場，而Ian更成為首位e-Tron GT的車主！



雖然近年香港電動車大都以Tesla為主流，可是仍然不乏車迷期待來自歐洲更高級的的電動車款式選擇，想當年只是概念車、於《復仇者聯盟 Endgame》中登場的Iron Man戰車 「Audi e-Tron GT」終於成真，不單開始接受預訂，實車更首度抵港與車迷見面！

Audi表示e-tron系列以極致電動性能、美學設計、革新科技以及最重要的適應性而廣為人知。最新型號特别為追求環保汽車科技及專注細節的車迷而設計，包括Audi e-tron GT quattro 及 高性能 RS e-tron GT都可以令車迷感受極致未來環保跑車的體驗。

今次Audi更專誠邀請了身為車迷的Ian＠MIRROR撐場，而且更在現場公布Ian是首位藝人成為Audi e-Tron GT車主！（龔嘉盛 攝）

車迷們如果想近距離欣賞Audi e-Tron GT，可以在9月29日至10月2日前來中環IFC參予「House of Progress」電動車體驗！

「House of Progress」 Audi e-tron GT 電動車體驗



日期：9月29日（星期三）至10月2日（星期六）

時間：上午10時至晚上8時

地點：中環金融街8號國際金融中心商場一樓中庭

型號：Audi e-tron GT quattro、高性能 RS e-tron GT、Audi e-tron Sportback

👇👇Audi e-tron GT quattro、高性能 RS e-tron GT 車身細節、規格及售價資料👇👇

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👇👇Ian＠MIRROR與Audi e-tron GT quattro圖輯👇👇

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同場加映：售價較平民的電動車Tesla Model Y實車到港，最平32萬9800起，可算是最抵玩SUV純電動車，續航力至少455km，實在吸引。



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同場加映：年初消委會最新汽車評測報告，34款電動車、燃油車、混能車比較，實測了多達34款新車，包括11款電動車、3款混能車及20款燃油車，看看多款車在不同的評測下，哪一款取得最高分數。



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