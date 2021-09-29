iPhone 13 發布時，不少用家都表示沒驚喜失望，不過實機上架後，銷售情況似乎不符合一開始的負評。iPhone 13 Pro／Pro Max 持續缺貨，而且炒價更一日比一日高。近日，先達更出現懷疑似收到假機的個案，連每日過手多部 iPhone 13 的手機店店主都「中伏」的原因，可能與 Apple 新包裝被破解有關。



iPhone 13 新包裝

今年 iPhone 13 包裝為響應環保，取消了包裝盒外的塑膠膜，改由紙質的包裝封條取代。新包裝雖預計能減少 600 公噸塑膠使用量（Apple 數據），但安全性成疑。近日有傳媒以及華強北手機店都分別找到方法，例如使用熱風槍配合酒精，便能在不傷害封條下打開包裝，取出盒內的 iPhone 13。

淘寶驚現封條

就算已被撕開的包裝封條，華強北也有能力還原。而且有網民發現淘寶有iPhone 13的封條出售，只需$4人民幣（截稿前查看淘寶已找不到同樣產品）。這些山寨貼紙封條和原廠的質素仍有一定差異，但在沒戒心的情況下，不刻意與原廠封條對比，其實不易察覺。

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香港出現假iPhone？

近日在TG Group流傳一張，警察在先達廣埸某店內調查的照片，據稱疑似有商店收到假的 iPhone 13 Pro Max，可能正是用破解包裝的方法，把盒內的iPhone偷龍轉鳳成demo機出售。就連專業的先達收機店都「中伏」收到假機，普通用家如果經非官方途徑買機，特別是在其他用家手上購入的話，就更要小心留意封條有沒有被開過，或不自然的痕跡。

資料來源：weibo

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iPhone 13 Pro現貨買機攻略，必炒價、計盡電訊商上台最平最短約方法｜iPhone 13系列上星期正式推出，無論香港或其他地方都掀起搶機熱，尤其iPhone 13 Pro及13 Pro Max系列更被熱炒，現貨一機難求。不過，如果不介意上台出機的話，還有一些電訊商仍有現貨提供購買。記者就為大家格盡多家電訊商，看看哪一家計落最抵、又不需要簽長約立刻出機。

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