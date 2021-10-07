【Sony 藍牙喇叭 LSPX-S3 ／ SRS-XG500】無論室內戶外，藍牙喇叭聽歌的確方便。最近Sony連續推出兩款針對indoor／outdoor使用的藍牙喇叭，各有特殊功能，定位各有特色。同時，亦可睇睇香港消委會發表的藍牙喇叭評測，款式包括Sony／Bose／Fender 等暢銷牌子型號。



Sony LSPX-S3 玻璃燭台藍牙喇叭（鍾世傑 攝）

靚照明靚音樂Sony LSPX-S3

Sony LSPX-S3以透明燭台為concept，內置黃光LED燈可調節32 種亮度，更可像燭光一樣忽明忽暗，可當成一件精美擺設，非常有mood夠治癒。

而同時它也是一個全音藍牙喇叭，內置喇叭單元加大至46mm（上代為35mm），令到聲音更清更大聲，另外還新增了被動式震幅器去加強低音，整體表現比上代S2好得多。原來，它的有機玻璃管亦連接了發聲單元，以名為Advanced Vertical Drive 的技術振動玻璃去發出高音。它不只臨瞓覺播點輕音樂，更新增了話咪，可當作免提講電話，各種基本的喇叭播放也得勝任。

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派對巨肺 Sony SRS-XG500👇👇

如果你想帶支巨型火箭砲藍牙喇叭去pool side party、沙漠開派對，成班朋友都可以聽勁歌，可以考慮這款Sony SRS-XG500，不單只有多個內置單元夠勁夠爆，《香港01》科技玩物記者實試2千呎左右的空間都能夠聽到夠響、而又不會「拆聲」，圓柱兩端的低音共鳴口還內置LED變色燈光，增加氣氛夠晒MK。

Sony SRS-XG500 大型可攜式藍牙喇叭

XG500有IP66 等級的防水防塵，帶去海灘使用也沒有任何問題（不能直接浸水），內置2x250mm單元以及2x110mm單元，能夠播30小時（還可當巨型充電池呢），更有輸入口可以駁電結他，街頭Basking都很可以。

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消委會評測16款藍牙喇叭 售價規格一目了然👇👇

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2021外媒選：便攜式藍牙喇叭TOP11 JBL聲音硬淨排第3 Marshall第9👇👇

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同場加映：藍牙喇叭精選【Marshall Emberton 性能評測】

老牌結他擴音器廠Marshall的無線喇叭，金屬網喇叭面板粗獷有型，新作Emberton將體積細小，雖然略重仍算方便外攜。操作簡單Gadget傻瓜都識用，防水防撞夠耐用。



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同場加映：藍牙喇叭精選【Sonos Roam 性能評測】👇

Sonos Roam是專為戶外使用而設的機種，尺寸與500ml 水樽相約，定價亦非常相宜，更可連接WiFi網絡，直接播放串流音樂，適合追求多功能的玩家。

