喇叭｜$1000預算有咩藍牙喇叭值得買? 360°發聲/靚聲靚樣多款推介

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-05-17 17:59

音樂是一種可傳情達意的聲音語言，隨著音樂串流平台愈來愈普及，無線化技術不斷進步，音樂不止隨處可聽，連帶藍牙喇叭產品也遍地開花，許多品牌如 SONY、BOSE、ULTIMATE EARS、JBL 等都推出了不同類型的機種，有些主打「靚聲」，有些講究外型，有些則強調便利性，但要是說到如何挑選，最普遍相信都是由預算出發。假如手持$1000至$2000預算，市面上又有什麼值得購買的好選擇？

音質=一切？貴喇叭就是好喇叭？

當然不一定，喇叭音質的好與壞，主要取決於喇叭的單元結構或物理腔體，而傳統音響喇叭之所以價格不菲，就在於它搭載了不同的單元，各自負責高音、中音、及低音頻段，明確分工的單體配置，換來的當然就是偌大的喇叭體積。但是今時不同往日，大部份人購買藍牙喇叭，追求的不單是音質表現，還要講求便攜性、多功能，最好還同時兼具漂亮的外型。要是特別注意體積及設計，音質方面自然會打了折扣，假如在乎音質，就無可避免要犧牲便攜性。

不過隨著藍牙喇叭市場競爭愈來愈大，近年亦有不少音響廠商紛紛加入藍牙喇叭市場，讓用家即使在低預算的情況下，仍然可以買到音質、功能與顏值三者俱佳的喇叭。

$1000預算 聲型俱佳家用藍牙喇叭推介

不同喇叭品牌的產品風格各有不同，在千餘元的預算下，BOSE與Harman Kardon都是相當值得留意的牌子，前者在音頻及降噪技術上屬於佼佼者，喇叭重低音表現佳，音量與震撼力都十足，而Harman Kardon則以前衛潮流的外型設計及獨家聲音調校的高端音響系統作為賣點，在聽歌娛樂以外，更可一機兩用，當作家居擺設。

身型小巧迷你、低音氣勢磅礡：Bose SoundLink mini II 無線藍牙喇叭（限量特別版）

Bose SoundLink mini 自推出第一代後已大獲好評，不少用家評價它為同尺寸、同價位下表現最佳，是市場上頗受歡迎的藍牙喇叭。其後推出的第二代除了一如既往維持著精緻的設計和質感，在功能上亦有不少改進，讓喇叭的整體表現更臻完善。

Bose SoundLink mini II的機身採用鋁金屬物料製作，頂部是包含開關、裝置切換、聲量大小及藍牙配對按鍵的控制面板，而前後則採用了大面積的金屬網罩，外形設計雖然走低調路線，但造工上卻相當具質感，無論家居風格如何，放在任何位置相信都不會有格格不入或擾亂視線的感覺。而由於它的重量亦只有1.5磅，因此除了家用之外，攜帶外出也不成問題。

喇叭主要採用藍牙連接與其他裝置進行配對，連線距離達9公尺，同時亦能紀錄 8 部裝置的連接歷史，方便家庭成員共用喇叭。與此同時，機身側面亦有配備3.5mm聲源孔，以便有線連接至 MP3 或類似的便攜式播放器。

聲源孔下是USB-C充電插頭，電池可在四個小時內充滿電，每次充滿電後可播放長達12小時的音樂。

至於在音質方面，Bose SoundLink mini II採用了「被動共振雙膜單元」和「高效能單元」的配置，「高效能單元」體積與一般單元相約，但卻能夠振動多一倍的空氣，讓音質更為強勁有力，而「被動共振雙膜單元」則有效減低振動，不但讓低音表現更渾厚有爆發力，當低音與其他頻段混合起來，融合度會亦更高更耐聽。

除此之外，Bose SoundLink mini II還提供了語音控制及通話功能，只要長按多功能按鍵，便可啟動內置麥克風，無論是問Siri 或 Google Assistant 問題，抑或接聽來電亦可。

雖然SoundLink Mini II 不具備現今常見的防水功能，但一體式的鋁製外殼亦為機身提供了不少防護力，能夠抵受衝擊和跌落。綜合以上功能和音質表現，假如想尋求一款實用的家用喇叭，它會是不錯的選擇。

360 度震撼音域、防水濺設計：Bose SoundLink Revolve

同為SoundLink系列的Revolve，在口碑上可說比SoundLink mini II更為聲名遠播，皆因它除了在外型設計上貫徹著品牌低調大氣風格，更是一款採用360度發聲設計的喇叭，讓聲音可均勻地向前後左右擴散，爆發出環繞的立體聲效果。

Revolve採用了圓柱形的設計，除了頂部和底部用上軟質橡膠，機身皆是採用鋁金屬物料製作。頂部同樣是操作按鍵面板，而下半部分則是縷空結構，讓音樂可全方位360度輸出。

除了基本的藍牙連接之外，Bose SoundLink Revolve 亦提供了 3.5mm 的有線連接。此外，如手機或平板支援NFC功能，亦可透過輕觸的方式與喇叭配對連接。當裝置與喇叭連接後，便可使用App來控制音量、設定播放模式及待機時間。

Bose App的播放模式支援派對功能，只要把兩隻 Soundlink Revolve或Revolve+連接一起，便可以將兩組喇叭當成左右聲道喇叭使用，或同時播放音樂。

至於在聲學結構方面，Bose SoundLink Revolve採用了單發聲單元，輔以被動式雙模共振單元和全方位音頻變流器。全方位音頻變流器可均勻分散聲音，配合發聲單元以輸出360°的音效，並實現更具震撼力的低音的表現，與此同時也讓人聲與低音的分離度更好，層次自然分明，兼具質感。

作為一款千餘元的藍牙喇叭，Bose SoundLink Revolve當然不止如此，除了基本的功能外，它亦加入了語音操作，收音咪，以及防水功能。語音操作可播放藍牙配對連接指示、來電通知，而內置的收音咪則可讓喇叭作通話之用，及指示Siri 或 Google Assistant。

假如喜歡Bose的標誌性低音音效，兩款喇叭的音效質素都是無容置疑的。相比起來，Bose SoundLink mini II 長條狀的外型，以及單向的音樂輸出讓它更適合放於書桌或床頭使用，而Bose SoundLink Revolve由於有360度的發聲設計，因此它更適合放於客廳使用，除聽歌之外，更可用作煲劇看電影用途，加上防水功能，是一款相當全面的喇叭之選。

靚樣低音勁、120mm低音單元：Harman Kardon Onyx Studio 6 無線藍牙防水喇叭

來自美國的音響品牌Harman Kardon在市場上的能見度雖然不算太高，但旗下的音響喇叭產品向來也獲得不俗的評價，它除了為BMW、Volvo 等車廠的高階車款提供客製化音響設備，旗下亦包含了JBL、AKG等喇叭子品牌，音質表現當然無容置疑，同時配搭前衛的外型設計，才是它真正的殺手鐧。

繼廣獲好評的全透明水母喇叭後，Harman Kardon Onyx Studio 6同樣以獨特的外型設計作為賣點。如同手袋一樣的圓形造型，配上鋁合金一體式手柄，再加上類亞麻布物料製作的喇叭主體，驟眼看來就彷如家居藝術品一樣，整體質感相當高貴，造型在市面上也實屬少見。

機身的體積雖然與迷你小巧掛不上邊，重量亦接近 3 公斤，但手柄的弧度設計適中，提起來也不會感到費力。

喇叭主體採用類亞麻布物料製作，為了提升質感及統一性，設計時亦把操作界面隱藏其中。按鈕以圖示形式呈現，包括藍牙連接、音量減少、電源開關、音量增加、及播放/暫停。

Onyx Studio 6採用藍牙4.2版本連接方式，支援 A2DP 1.3 與 AVRCP 1.6 傳輸協定，除了可連接兩台設備輪流播放音樂，同時亦提供了AUX有線連接，以及無線串聯功能，即是可串連兩個Harman Kardon藍牙音響，以左右雙聲道播放音樂，以帶來更有立體感的音效。

上文提到，音質主要取決於喇叭的單元結構，普遍來說單元愈大，音質也會愈佳。而ONYX STUDIO 6的體積，就相當有利於放置較大的單元。機內搭載了25mm高音單元和120mm低音單元，讓低音效果強而有力，震撼力十足。而聆聽某些歌曲時，更可以彌補到歌曲低音能量不足的問題。

雖然Onyx Studio 6的體積較大，不太適合攜帶外出，但它仍然有加入防水功能，防水能力更達到IPX7的規格。即使未能帶出街，放置在浴室內聽歌也是一個好選擇。

儘管以上介紹的喇叭並非最新型號，但適逢優惠活動，三款的價錢都降價到千元頭的價位，論音質論功能絕對非常值得購買，尤其是Harman Kardon的Onyx Studio 6，$1199的價錢，在同價位的喇叭中相信也難以找到更佳的選手。如有意入手，可按以上的藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/17)

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