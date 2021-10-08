【IKEA／電競／Gaming／電競椅】朝流興電競，以價廉物美聞名的IKEA宜家家俬都參戰，宣布推出全新「電競系列」產品。這個系列會為現時的Gaming產品市場帶來什麼衝擊呢？以下馬上為大家介紹這系列的特色及價錢。



今次「電競系列」由IKEA與ROG攜手合作打造，官方說法是「集型格設計及卓越性能於一身」的嶄新傢具，期望為「電競玩家的家居遊戲空間提供完美的解決方案」。整個系列有UPPSPEL、HUVUDSPELARE、UTESPELARE、MATCHSPEL、GRUPPSPEL及 LÅNESPELARE六個產品組合；其中UPPSPEL系列是與 ROG 合作共同設計，其他系列則是IKEA啟發自與ROG的合作後自行設計。

黑色就是型

主打產品有電競檯、電競椅、活動抽屜組合及玻璃櫃等；另外也有手機架、杯架、帶活輪的主機托架等配件，用家可按自己需要自由配搭組合，砌出自己最理想的電競環境。整體而言，雖然比起主流電競牌子，IKEA這個產品系列較為樸素，也沒有Gaming產品中流行的RGB閃燈效果；

不過對於不喜歡浮誇設計的用家來說，IKEA這個低調但有型的風格大概更為吸引。同時價錢也是市面上普遍電競品牌要便宜一些，想平玩電競裝備就要留意了。

按圖放大IKEA X ROG「電競系列」產品

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UTESPELARE 電競檯 HKD$1,290

檯腳有6種高度（68 至 78 厘米）選擇，讓用家調校最適合的高度；檯後的金屬網設計有通風效果，有助電腦散熱。如果將有線條的一邊向前，就能舒適地放置前臂和手腕；反之，若將有線條的一邊貼牆放，就能建構一個空隙位置，讓所有電線穿過。



UPPSPEL 電競檯（IKEA X ROG 設計）140cm HKD$4690

兩種放置方法：如果將有線條的一邊向前，就能舒適地放置前臂和手腕；反之，若將有線條的一邊貼牆放，就能建構一個空隙位置，讓所有電線穿過。



UTESPELARE 電競椅 HKD$990

高背靠設計為身體、頸項和頭部提供非常好的承托；鞏固碳鋼椅框和FSC夾板夠耐用。比較特別是安全滑輪備有感壓制動設計，當用家站起時會自動鎖上，固定椅子位置，坐下時就會自動解鎖。另外靠背的背面有一個口袋，可以把玩電競時想要的東西放近手邊



UPPSPEL 活動抽屜組合 黑色（IKEA X ROG 設計）HKD$899

櫃頂高圍邊設計，整齊放置物件，不會掉下。附有腳輪可輕鬆移動放於桌下，節省空間。櫃的一邊有掛鈎，放便掛起耳機或電線，隨時取用。最貼心是頂部設有一個洞口，背後亦有特別的分隔，讓用家輕鬆整齊地放置電線。



UPPSPEL 玻璃門貯物櫃 深灰色（IKEA X ROG 設計） HKD$649

可配合使用 UPPSPEL 配件將心愛物件掛在玻璃櫃內的多孔板上。櫃後面裝上LEDBERG燈軌，讓燈光透過細孔散射出來。亦可按個人需要將玻璃層架移動或除下，特別適合展示比較大一點的收藏品。



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