iPhone SE 3 來年推出！將是最抵玩5G iPhone｜iPhone 13才推出不久，就已經開始有不少iPhone SE 3的傳聞流出，由售價、推出日以及性能等都一一流出。究竟新機將何時推出？有什麼性能上的進化？立刻為大家整合各方消息。



iPhone SE 3傳聞又來了，今次的消息來源自日本Apple消息博主Macotakara，不單預告了新機有何升級地方，而且更預言了推出時間、時間及將會升級的重點。記者就先整合各方面的消息，總合新機6大升級重點。

圖為iPhone SE 2 （2020）

👇👇iPhone SE 3 6大傳聞升級重點👇👇

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其他傳聞iPhone SE Plus？

早前曾經有傳加大屏幕（或改為全屏幕）版本的iPhone SE Plus，不過最近消息指這只是iPhone 13 mini，而並非iPhone SE Plus。

早前曾經傳iPhone SE Plus，全屏幕配上TouchID的電源鍵，不過最後還是不了了之。

同場加映：iPhone 13系列終於正式推出，加入不少功能強大又好玩的拍攝功能。新iPhone 13／13 Pro拍攝質素有幾高？記者花了2天時間試拍，就拿一些成果讓大家看一看，究竟iPhone 13在哪些方面進化。



👇👇 iPhone 13 Pro Max 開箱實測 玩盡8個升級重點！👇👇

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iPhone 13 系列四機規格、售價列表