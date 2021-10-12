iOS 15.0.2更新緊急推出，iPhone 12／13用家快升！iPhone 13系列推出，iOS 15亦都同步推出，雖然新系統加入不少實用新功能，可是同時有不少問題困擾用家。Apple亦很快推出了iOS 15.0.1及15.0.2更新，修正了大部份iPhone用家面對的問題，如Apple Watch解鎖、iPhone 13備份等問題，用家快些升級。



iOS 15.0.2早前緊急推出，連同之前iOS 15.0.1修正了很多之前更新後出現的問題，如Apple Watch未能解鎖或iPhone 13備份問題等。下文為大家整合今次更新修正了什麼問題，以及提示各位iPhone 12／13用家快些更新！

iOS 15.0.2更新，修正了不少問題。（歐嘉樂 攝）

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iOS 15.0.2 5大更新內容整理



1. 錯誤刪除相片

修正了從「訊息」儲存到手機內圖庫的照片，可能會在移除相關聯的討論串或訊息後遭刪除的錯誤。

2. MagSafe銀包

之前部份iPhone用家當設定MagSafe銀包時，可能無法連接至「尋找」（Find My）設定，現在得以修正。

3. AirTag錯誤

AirTag部份用戶可能未能顯示在「尋找Find My」的「物品」標籤頁中，亦都得以修正。

4. CarPlay問題

CarPlay可能無法打開音訊App、閃退或是在播放期間中斷連線，而這問題亦得以修正。

5. iPhone 13備份

使用Finder或iTunes替iPhone 13系列執行裝置回復或更新時可能會失敗的問題而以修正。

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