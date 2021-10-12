高達10大經典戰鬥場面　阿寶馬沙奪7成票數　Nu沙煞比決戰僅得第2

無論是搶購高達模型，還是在動畫中打個你死我活，「戰鬥」都是構成《高達》作品的重要元素。日本網民進行了「高達10大經典戰鬥場面」（U.C.宇宙世紀作品系列限定，即不包括路人真vs基拉、東方不敗師傅決戰等等），當中有7成選票都由阿寶、馬沙兩位主角的歷代戰鬥奪得，然而二人「生前」最後一戰，竟然只拿到第2名！？



【第10位（三組同分）】獨角獸高達 vs 新安州

《高達UC》第2集，巴納吉駕駛獨角獸高達初會新安州，單靠獨角獸機體超高性能並未能傷及伏朗託分毫，生死關頭爆發NT-D模式才扭轉局勢。有人認為，如不是利迪前來搞局，獨角獸就未必會被剎帝利活捉，說不定甚至可以勝出。然而別忘記，巴納吉身體其實負擔不了獨角獸發揮全力時的超高G力，再打下去分分鐘死在駕駛倉內。

【第10位（三組同分）】剎帝利 vs STARK JEGAN

自護軍的軍武感俘虜了不少fans，在《高達UC》你會發現聯邦軍也有不少好手。比如第一集內，戰力逆天的MA級機體剎帝利靠浮砲秒殺兩部積根，但聯邦的無名小隊長卻以量產型機動戰士Stark Jegan，全靠超群駕駛技術和經驗跟剎帝利打到1對1劍決，好型。

【第10位（三組同分）】高達 vs 大魔

說的是《高達0079》阿寶大戰黑色三連星3部大魔之戰，這部自護軍新型機可以靠氣墊作高速移動，三連星合作無間的「Jet Steam Attack」幾乎玩謝阿寶，好在後者又爆發小宇宙，展示了機動戰士在埋身戰時的可能性，以對手做踏台跳高，滅了其中一粒三連星。

第9至1位最精彩《高達》UC系列決鬥場面（點圖放大）

+ 8

如非疫情影響人氣《閃光的凱撒衛》夜戰或會上榜

高達最新電影版《閃光的凱撒衛》以最高級的CG動畫拍攝了兩部主角高達在黑放中的空戰場面，當中的火光、熱力效果非常出色，可惜本身因疫情影響無法在外國戲院上映，很多人只能用iPad去觀賞這場需要高反差大銀幕才能100％發揮的名場面，令效果大打折扣。若非如此，這場空戰很可能會打入10大名場面也未定。

同場加映：十月10件值得入手figure推介

+ 9

睇全文：超合金魂三一萬能俠號GX-96開箱 附十月10款值得入手figure推介