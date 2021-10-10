超合金魂系列最新作GX-96三一萬能俠號開箱試玩｜這款來自91年卡通《無敵三乘一》（黎瑞恩唱主題曲）的機械人figure，可以將3部戰機組成3個不同形態的三一萬能俠，單是裝裝拆拆都夠你玩兩日，即睇試玩report。同場再睇10月還有甚麼必買的玩具figure模型。



超合金魂 三一萬能俠號 GX-96(鍾世傑 攝）

《三一萬能俠》（Getter Robo）是日本已故漫畫大師石川賢與他師傅永井豪合同創作的作品，特點是由三部戰機，按三種不同順序合體，組成三部能力各異的機械人。因先天設計不合乎物理法則，數十年來沒一款玩具能夠完美重現它的玩法。

一直至91年，續集《Getter Robo Go／三一萬能俠號》（香港播放時名為《無敵三乘一》）才算勉強做到一隻合體完成後幾乎沒有可動能力的玩具。又過了30年，BANDAI超合金魂系列將這套玩具以現代技術重製，終成功做到不用換件，三形態完美合體變型！（磁石廠那隻只能合成1號機），現在馬上來了解一下這套figure，究竟有甚麼吸引之處。

90年代推出的 三一萬能俠號 YUTAKA版磁鋼合體玩具（旋轉拍賣戶BABY BOOM TOYS圖片）

開盒後，你會先看到3部戰機，沒有因為要遷就合體而影響比例，1號及3號機更有小巧、可收納的機輪，造型相當精美。而附送的大地台亦可將3機整齊陳列出來。

3部Getter Machine 三一戰機造工精細（放大睇細節）

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三一萬能俠號 平衡性出色

1號機「三一萬能俠 號」的變型合體真的好巧妙，尤其是變成三一萬能俠號時，藍色戰機長長的機頭竟可貫穿紅色戰機完全收納，這種精緻的設計、手工，相信只有BANDAI能夠做到。還有那個妙到毫巔的重量balance，實在令人拍爛手掌。而「號」是3機中比例最好，可以扭到最多正常動作的一機。

三一萬能俠號合體細節（點圖放大）

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三一萬能俠翔 宜加支撐架把玩

2號機「三一萬能俠 翔」的原設計是帶有女性化線條，右手上拿著巨型鑽頭，應該是一隻很輕盈的機體，然而玩具雙腳粗而短且企得不太穩，需要靠3號機在背後幫忙支撐，變相是隻四腳動物。所以建議插上Ｄisplay架，擺動作時變化更多。

三一萬能俠翔合體細節（點圖放大）

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三一萬能俠凱 大大隻但得個樣？

最後就到外型非常粗獷，雙手又粗又大的3號機「三一萬能俠剴」，還以為可以做出柔道絕招「冰河狂瀉」，將敵人雙手高舉？對不起，它的下盤其中並不安定，小心折腰…

三一萬能俠凱合體細節（點圖放大）

尺寸方面，包裝盒並不是GX-13超獸機神那種最大型的盒子，大概比萬能俠DC系列大一點。組合完成後，1號機「號」還比DC巨靈神小隻一點點呢。對比起市面現時最流行的POSE+ metal系列，的確是比較迷你了一點，不過與BANDAI同系列的萬能似比例相同，如果你家中收藏夠多，其實值得擁有。

總結：78分

單講Getter Robot Go的把玩的體驗，記者覺得不算太好，但「完全合體／重現三形態」的三一萬能俠，是很多玩具迷的夢想，意義重，始終要加分。希望有一天BANDAI或其他品牌，真的能夠做到一部又好扭，又可變型合體的Getter。



超合金魂 GX-96 ゲッターロボ號 · 日本售價25,300Yen／香港市面約售$1700



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