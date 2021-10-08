【Switch OLED主機開箱】Switch新版主機10月8日發售，馬上取得現貨開箱，還會跟原版主機比照一下外型、畫面及各種細節對比。



左邊是最新Swtich OLED主機，馬上跟原版比比看。（鍾世傑 攝）

Switch OLED版主機包裝盒。（鍾世傑 攝）

包裝改為直盒 size更細便於收藏

舊機轉新機好簡單

原本已經有Switch的玩家，想完全換機可以撫「從其他Nintendo Switch 繼承」你的戶口，如果兩部機也會同時使用，就可以在新機登入你的Nintendo 戶口，又或者開新戶，過程都很簡單。



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原文：Switch OLED實試｜螢幕／喇叭／容量升級 一文看是否值得入手

圖文速睇 👇Switch OLED 一星期玩後感（點圖觀看）👇

外國YouTuber Kevin Kenson早於9月28日已經取得Switch OLED開箱，他進行了20個遊戲的對比、戶外測試、配件測試、電池壽命測試等等，玩了一周後近日便來個總結。以下就整理他提出過的10個Switch OLED重點。

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原文：Switch OLED會燒屏、Lag機？電池壽命更長？YouTuber一星期玩後感

總結：如已擁有Switch主機．不必心急換代

記者自己觀察所得，雖然OLED版螢幕更大，但因為解像度沒改變，大1吋的screen吸引力不算大。舊芒似乎比較光，不過長時間使用，你就會發現OLED芒的黑位更黑，對比度更好。如果你已經有舊機，而且未玩到五勞七傷，並不太需要換新機。但如果你仍未擁有Switch，當然是直接買新版最實際。



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