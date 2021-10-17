雖說 5G 逐漸普及，不過一個好的 Router 仍然是家中無可替代的必備產品。試想像一下，如果在床上玩手機睇片，到一半時沒有上網 load 不到畫面，數據用量又到上限，不能上網的情況就如生不如死。

澳門消委會測試市面上 10 款 Router，包括內地品牌﹑ASUS﹑TP-LINK 等，想知哪隻 Router 評分又高，又抵玩？即睇下文。



（香港01美術製圖）

ASUS RT-AX3000 的無線信號覆蓋範圍較好，2.4G 頻段和 5G 頻段在 10 米和 20 米的環境下，吞吐量及衰減程度評估表現最好，此項測試獲評五星。同時，發現大部分的 Router，2.4G 頻段的穿牆後吞吐量衰減程度，比 5G 頻段的衰減程度小，可見 2.4G 的穿牆效果更好，如用家位置離 Router 有一段距離，以及有牆壁阻隔的話，使用 2.4G 的接收和穩定性都或會較 5G 好。

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澳門消委會教路：買 Router 消費貼士

1﹑不能只看無線傳輸速度

不少人買 Router 可能只看速度，其實包裝上寫的理論值不代表真實的傳輸速度，要留意 Lan 頭是否達千兆以上；是否同時支援 2.4G 和 5G；無線協議是否最新的 WiFi 6。

2﹑WiFi 6要和網速﹑設備匹配

WiFi 6具傳輸速度快、時延低、抗干擾好、 信息安全、低能耗等優點，但要留意家中的網速上限，才能發揮最佳表現。

3﹑Router 最好放在家中心﹑少阻隔

Router 最好放在使用空間的中心位置，避免被牆所阻擋，也要遠離金屬物件，以免受干擾。同時 Router 是電子設備，需要注意通風，避免過熱的情況

4﹑外置天線儘量豎直擺放

部份 Router 都有多條外置天線，電競級數的更可能像蜘蛛一樣，多達 8 條天線，使用時最好讓天線豎直，對信號傳播比較有利。

資料來源：澳門消委會

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