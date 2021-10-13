一位名叫 Ken Pillonel 的工程師發布了一段名為「世界上第一部 USB-C iPhone」的視頻——將 USB-C 接口安裝在 iPhone X 上併成功取代 Lightning 接口。



在視頻中，這iPhone通過新接口順利完成充電，新的USB-C接口也可以通過數據線完成數據傳輸任務。因為iPhone的接口具備了識別功能，猜測Pillonel在內部設置了晶片，類似於將一根Lightning轉USB-C的線材。

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Pillonel 擁有電子學背景，並在瑞士聯邦理工學院 (EPFL) 攻讀機器人技術碩士學位，所以，這樣的做法顯然其他人很難做到，而且這樣會使得iPhone失去保修，要等iPhone搭載USB-C接口，估計還得很長時間。

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