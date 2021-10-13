據Macrumors報道，今日凌晨蘋果官宣10月19日凌晨將舉行今年第二場蘋果新品發布會，預計將發布新款MacBook Pro和新AirPods，近日也有消息人士放出更多有關新品的資訊。



根據 Dylandkt 的說法，14 吋和 16 吋 MacBook Pro 機型初始配置為 16GB RAM 和 512GB 存儲空間，這與當前的高端 13 和 16 吋 MacBook Pro 選項一致。同時新 MacBook Pro 機型也有望配備升級的 1080P 網絡鏡頭，而兩種尺寸的蘋果MacBook Pro 均將搭載相同的 M1X 晶片。

同時，Dylandkt 聲稱蘋果將為新品加入新的充電組件，有傳言稱即將推出的機器將配備新的MagSafe充電端口，這將需要新的充電硬件。

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