Facebook改名Meta？雖然只是母公司重新命名，不影響一直用開的Facebook、IG、WhatsApp，但這傳聞仍然引起了網上熱話。那「臉書」這名字是怎來的？任天堂、Google、微軟、Apple等20個你我日常都會接觸到的數碼、遊戲、動漫品牌名字，原來背後都有個有趣典故或原因！



Facebook母公司正式改名為Meta

Facebook 原名The Face Book

Facebook母公司的新名字叫Meta，是想反映出臉書在「元宇宙」（metaverse）方面的野心。返回原點，Facebook（臉書／FB）由當時仍然學生的Mark Zuckerberg創作，成立初期原名為「thefacebook」，名稱靈感來自美國高中學生畢業時收到一本包含照片、聯絡資料的通訊錄，「face book」正是學生們對這部名冊的暱稱。

【20】Nikon

知名日本機鏡，原名為「日本光學」（NIppon KOugaku）。

【19】Canon

1933年創業時為求神明保祐，以觀音之名Kwanon取名，後來公司國際化，更改為Canon，代表聖典、規範。

【18】Sony

出自由周星馳主演的《鹿鼎記》一句對白「索尼罪大滔天」（誤）其實日本公司「東京通信工業株式会社」在1958年為了面向國際，以SONIC拉丁語SONUS發音命名。

全20個全球知名數碼遊戲動漫品牌名字由來（點圖放大）

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如果商品做得唔夠好，咁品牌名字改得幾好都幫唔到你！



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