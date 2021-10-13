鬼滅之刃火之神血風譚限定版開箱　炭治郎小隊figure＋別注杯墊

PS4《鬼滅之刃火之神血風譚》開箱．限定版FIGURE．初回特典杯墊｜在3號風球情況下提早上市，香港01數碼生活率先為你開箱，睇大大盒的炭治郎小隊figure限定版！還有香港區限定的特典水晶膠杯墊，實物又厚身又靚！



《鬼滅之刃火之神血風譚》係由《火影忍者 終極忍者風暴系列》公司cyberconnect2負責製作，究竟能否達到《鬼滅》動畫公司ufotable的高水準呢？我們快將會有遊戲介紹文章為你詳解。現在先來看限定版內容。

（左起）盒中有盒，外封紙套是用作分不同地區的貨品，內層港版日版款式都一樣。（鍾世傑 攝）

打開黑色盒內再有一個炎紋白盒，另有PS4實體光碟一隻。（鍾世傑 攝）

限定版Q版炭治郎小隊紫藤花萬用支撐架非常可愛，上色及雕功都屬幾百蚊PVC figure級數。（一般DL版／實體光碟版 各售＄498港元），另有包括更多DLC角色／服裝的豪華版（一般DL版／實體光碟版 各售＄608港元）至於附贈模型多功能支架數量限定版，就賣（售＄988港元）

PS4《鬼滅之刃火之神血風譚》附贈模型多功能支架數量限定版

售＄988港元（鍾世傑 攝）

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香港限定特典「亞加力水松木杯墊」

於指定商店預訂遊戲，即可獲香港限定特典「亞加力水松木杯墊」乙塊，四款內隨機一款，當中包括數量有限，送完即止。

於指定商店預訂遊戲，即可獲香港限定特典「亞加力水松木杯墊」乙塊，四款內隨機一款，當中包括數量有限，送完即止。（鍾世傑 攝）

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同場加映：官方公布3輯DLC角色：頭砲是「累」和「猗窩座」▼▼

除了基本角色，《鬼滅之刃 火之神血風譚》已公布會分3次推出共6個DLC角色，跟game發售日上架的有那由蜘蛛山篇的「累」還有《無限列車篇》中出場的「猗窩座」。

同場加映：點擊即睇《鬼滅之刃火之神血風譚》11大已參戰角色！▼▼

《鬼滅之刃 火之神血風譚》是以原作動畫故事串連起來的動作格鬥遊戲，不僅有能夠重溫動畫《鬼滅之刃》故事的單人遊玩模式，還收錄了能夠操作動畫《鬼滅之刃》登場角色進行戰鬥的 VS 模式。在 VS 模式中，無論是離線或連線都提供最多 2 人一同遊玩，且以竈門炭治郎和竈門禰豆子為首，將能夠自由選擇 2 名角色進行 2vs2 對戰。

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詳細全文10.13 下午4時公開：鬼滅之刃火之神血風譚攻略｜連技奧義/空中追擊 快速上手戰鬥技巧