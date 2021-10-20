Apple 10 月發布會公布了 AirPods 3 和 MacBook Pro 新產品，發布會短短一小時就結束，但原來還有很多隱藏細節，是 Apple 沒有告訴大家，如 AirPods Pro 的充電盒也有升級。



【1】AirPods 3續航力

官方指 AirPods 3 使用時間長達6小時，但其實僅限於沒打開空間音訊。如開啟時，續航力只有5小時，和上代一樣。

【2】AirPods 3 皮膚感應器

AirPods 3增強皮膚感應器，比以往的光學感應更快速準確，分辨出是否正配戴耳機，決定暫播和續播音訊。

【3】AirPods 3 需用 iOS 13

買AirPods 3前，要留意其需要iOS 13以上的裝置才能使用，即不支援iPhone 6﹑iPhone 6 Plus﹑iPhone 5s﹑iPad mini 2 ﹑iPad mini 3 以及iPad Touch 6以下的產品。

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【4】免費試用 Apple Music

只要新購買AirPods系列耳機，而且沒有正在訂閱Apple Music，即可在90日內，兌換免費試用Apple Music 6個月。

【5】AirPods Pro充電盒升級

AirPods 3充電盒支援MagSafe充電，而Apple同時也為新購買的AirPods Pro充電盒，加入MagSafe功能，可以吸附在MagSafe充電板上。

【6】GaN充電器

全新的16吋MacBook Pro將提供140W USB-C電源轉接器，同時也是Apple第一個GaN技術充電器，令其體積更小﹑更輕，以及更慳電，配合USB-C對MagSafe 3連接線或USB-C充電連接線使用，30分鐘可由0%充至50%。

【7】擦拭布

Apple突然推出$149的「信仰之布」，其實這並不是新產品，以往買Apple Pro Display XDR 或27吋iMac時會送這擦拭布，用來清潔nano-texture玻璃。今次放到正式產品的擦拭布，Apple強調採用不會造成磨損的柔軟材質製成，可安全有效清潔任何Apple螢幕，不用擔心刮傷和破壞鍍膜。

【8】macOS Monterey

隨M1 Pro和M1 Max的MacBook Pro推出後，Apple也宣佈macOS Monterey系統將在2021年10月26日，可免費更新。將支援通用控制，用家可在多個Mac／iPad設備上，使用同一個滑鼠、鍵盤。

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M1 Pro／M1 Max MacBook Pro 2021購機攻略，與舊版MBP售價規格比較，應該如何選擇｜MacBook Pro 2021早前於Apple發布會中登場，換上了全新的M1 Pro及M1 Max晶片後，再加上屏幕及機身上的進化，性能明顯比上代M1甚至Intel版MacBook Pro更強。不過，雖然夠勁，但起標價達萬六元亦不是任何人都可以負擔得起。究竟如何選購MacBook Pro才好？平買舊版還是貴買新版？下文為大家多方面詳盡分析。

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