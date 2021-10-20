Google Pixel 6 親生仔上市｜在 Apple iPhone 13 系列之後，科技界另一巨頭亦在今日（20日）香港凌晨時間正式公布蘊釀數月的新一代「親生仔」Pixel 6 系列，並終於透露其內置的自家製 Tensor 處理器的性能以及可以為用家帶來何樣功能。



Google Pixel 6 系列高階規格

今次 Google 正式發布 Pixel 6 系列共有兩機，分別為 Pixel 6 以及 Pixel 6 Pro，而貴為 Google 自家手機的年度力作，Pixel 6 系列的兩機外型就一如市場上的高階手機，採用前後玻璃物料機身，但當然在規格上就有所分別，故高階的 Pixel 6 Pro 在屏幕、攝影鏡頭以及記憶體規格上都要比 Pixel 6 強。

👇👇👇按圖放大看 Pixel 6 系列規格列表👇👇👇

Google Tensor 處理器成就 6 大拍攝功能

今代 Google Pixel 6 系列的最大共通點就是採用 Google 自家開發的 Tensor 處理器，Google 雖然沒有詳述此處理器在數據上有多強大（恰恰與 Apple 相反），只重點講到 Tensor 的人工智能與機器學習能為 Pixel 6 系列帶來甚麼獨家功能，而其中就以 Pixel 系列向來捧為重點的拍攝功能佔最多。👇👇👇

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Tensor 處理器亦有整合了 Titan M2 保安晶片、為 Pixel 6 系列帶來歷代 Pixel 機最強的保安防護，同時 Google 亦承諾將 Pixel 6 系列的保安更新期延長至 5 年。

Tensor 處理器的極速效能亦同時被應用到即時翻譯以及語音輸入等用途之上

＄4700 有找玩新一代 Pixel 6 親生仔？

Google 宣布即日起會將 Pixel 6 系列推出市場，Pixel 6 的起始售價為 ＄599 美元、即折合約＄4600 港幣價錢；而較高階的 Pixel 6 Pro，定價就定在更高的 ＄899 美元水平，即約港幣＄7000 才有交易。

近幾代的 Pixel 機種已經非用性價比為招徠，而今次的定價亦絕非便宜，然而這個價錢可以買到比市場上其他 Android 機種更強的規格的確相當有吸引力。只不過 Pixel 6 系列繼續沒有為香港提供行貨，香港的 Fans 要入手就只能透過水貨一途。

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Apple蘋果發布會10月Event文字直播（附連結）｜Apple蘋果10月發布會即將舉行，今次發布會的主題為「Unleashed」，中文官方解釋為「超強引爆」，難道真的會有超爆的產品登場？不少外媒預計今次都會以macOS系統的產品為主，如新版MacBook Pro 14／16吋、Mac Mini等，還有很大機會登場的AirPods 3。

新MacBook Pro今日起開訂，下星期收貨。14吋為1999美金起、16吋為2499美金起。

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