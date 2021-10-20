Google Pixel 6 親生仔上市｜在 Apple iPhone 13 系列之後，科技界另一巨頭亦在今日（20日）香港凌晨時間正式公布蘊釀數月的新一代「親生仔」Pixel 6 系列，並終於透露其內置的自家製 Tensor 處理器的性能以及可以為用家帶來何樣功能。
Google Pixel 6 系列高階規格
今次 Google 正式發布 Pixel 6 系列共有兩機，分別為 Pixel 6 以及 Pixel 6 Pro，而貴為 Google 自家手機的年度力作，Pixel 6 系列的兩機外型就一如市場上的高階手機，採用前後玻璃物料機身，但當然在規格上就有所分別，故高階的 Pixel 6 Pro 在屏幕、攝影鏡頭以及記憶體規格上都要比 Pixel 6 強。
👇👇👇按圖放大看 Pixel 6 系列規格列表👇👇👇
Google Tensor 處理器成就 6 大拍攝功能
今代 Google Pixel 6 系列的最大共通點就是採用 Google 自家開發的 Tensor 處理器，Google 雖然沒有詳述此處理器在數據上有多強大（恰恰與 Apple 相反），只重點講到 Tensor 的人工智能與機器學習能為 Pixel 6 系列帶來甚麼獨家功能，而其中就以 Pixel 系列向來捧為重點的拍攝功能佔最多。👇👇👇
Tensor 處理器亦有整合了 Titan M2 保安晶片、為 Pixel 6 系列帶來歷代 Pixel 機最強的保安防護，同時 Google 亦承諾將 Pixel 6 系列的保安更新期延長至 5 年。
＄4700 有找玩新一代 Pixel 6 親生仔？
Google 宣布即日起會將 Pixel 6 系列推出市場，Pixel 6 的起始售價為 ＄599 美元、即折合約＄4600 港幣價錢；而較高階的 Pixel 6 Pro，定價就定在更高的 ＄899 美元水平，即約港幣＄7000 才有交易。
近幾代的 Pixel 機種已經非用性價比為招徠，而今次的定價亦絕非便宜，然而這個價錢可以買到比市場上其他 Android 機種更強的規格的確相當有吸引力。只不過 Pixel 6 系列繼續沒有為香港提供行貨，香港的 Fans 要入手就只能透過水貨一途。
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