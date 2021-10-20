在昨天凌晨蘋果發布最新的MacBookPro、AirPods 3和全新的M1 Pro等產品後，蘋果官網上架了一款價格為149元的擦拭布。



其實由於新一代MacBookPro提升了屏幕規格，配備了120Hz液晶面板，是Sharp提供的IGZO（氧化物）材料IPS面板，這塊面板需要日常精心保養等原因，所以特意加入了一塊專門擦拭屏幕的「拋光布」，目前在官網的售價為149元。

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而網友們的態度卻有些過激，甚至有些評論道：「什麼樣的一塊布能賣到149？」、「金子做的布麼？LV的抹布也不至於這麼貴吧！」

其實這塊擦屏布還是很講究的，這塊拋光布與大家傳統印象中的清潔布有些不同，蘋果稱它可安全有效清潔各款蘋果顯示屏，包括Nano-texture納米紋理玻璃面板，這也是蘋果此前在近5萬售價的Pro Display XDR屏幕中隨機附贈的清潔布。

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那麼，網友們覺得貴麼？

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