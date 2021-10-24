iPad mini 6 和 iPad 9 推出後，再次引起買哪一部平板電腦好的討論。消委會在最新的報告中，就找來 3 個不同品牌，8 款平板電腦作評測比併，當中包括 Samsung、Lenovo，以及 4 部 iPad。到底 Android 還是 iPadOS 較適合你，哪一款 CP 值最高呢？消委會評測報告應該能提供答案。



【Samsung Galaxy Tab S7 FE】

消委會指出 Galaxy Tab S7 FE 機身設計好，螢幕有3D立體感，而且隨機送 S Pen 的優點。影相方面後置鏡頭影相表現出色，但前置鏡頭較多雜訊，拍片即較暗及略有震動。加上螢幕尺寸太大，難以單手操作，同時內置喇叭播歌或影片時，聲音略刺耳和不夠深度。

【Lenovo Tab P11 Pro】

Lenovo Tab P11 Pro 運作速度效能表現不俗，複製500MB資料只需11秒，不過透過耳筒聆聽音樂時，音量則較細聲，而且背景顏色偏黃，顯示文字的對比度不足。影相方面，內置鏡頭有雜訊，影像色彩過度飽和。

👇👇消委會全部 8 款平板電腦評測結果👇👇

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【Apple iPad Mini】

在 8 款評測的平板電腦中，只有 3 部能得到 5 星評分，而且 3 部都是 Apple iPad 系列平板電腦。消委會指出，iPad mini 螢幕質素表現卓越，富3D立體感，顏色自然，而且充電速度快，快速充電30分鐘便可使用超過4小時。不過，內置喇叭進行對話時，聲音帶有鼻音及欠缺深度，同時 USB-C 連接埠兼容性不足，以及沒有3.5mm耳機插頭

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電動車近年成為汽車市場主流，當然 Tesla 的出現也是一大助力。繼 Tesla 的成功，多個傳統汽車品牌也開始生產自家的電動車。2022 年也將有多款值得期待電動車，如 BMW The i4 、Benz EQE、Audi RS e-tron GT 等，想買電動車又想試 Tesla 以外的車款的話，以下可能是不錯的選擇。

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