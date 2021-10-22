新MacBook Air、iMac 27吋 2022年推出，總合8大新機傳聞，換上M1 Pro、M1 Max外，機能大升級！早前Apple發布會終於公布了最新版MacBook Pro，以及最新Apple Silicon M1 Pro／M1 Max晶片。對於不少果迷而言，相當期等新版MacBook Air以及專業級的iMac 27吋何時才推出。最近不少外媒爆料，新MacBook Air及iMac 27吋將於2022年推出，而且不少新機規格流出，立刻為大家總合這些傳聞，看看值不值得等待。



新MacBook Pro終於正式推出，不單換了更加強大的Apple Silicon晶片M1 Pro／M1 Max外，而且更換上更漂亮的miniLED的屏幕及齊備所有主要端子輸入，非常吸引。不過仍有不少果迷仍然期等新版MacBook Air以及更專業的iMac 27吋，最近終於有更多這兩台新Mac的消息流出，而且更指將會2022年推出。究竟新機有什麼重點升級地方？

👇👇MacBook Air 2022、iMac 27吋 2022 機能升級、推出日期等 8大傳聞總匯👇👇

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MacBook Air 2022



傳聞1──白色邊框

最近來自外國Apple分析師Dylan報導指，來年推出的MacBook Air將會以新iMac 24吋設計作藍本，屏幕邊框將以白色窄框設計，與以往黑色邊框大不同。

傳聞2──miniLED屏幕

Dylan亦指新版MacBook Air或會換上miniLED屏幕，不過就不會對應ProMotion（120Hz技術），以及就算換上了1080p webcam，但都未肯定是否會有瀏海M字額。

傳聞3──七色機身

另一Apple分析師Jon Prosser指新機與iMac 24吋版本同樣，新機將會大玩7色機身設計，用家可以自由選擇自己喜歡的機身顏色。而鍵盤亦會與新版MacBook Pro同樣轉為全Full size function鍵，顏色則轉為白色。

傳聞4──MagSafe回歸

新版MacBook Pro將MagSafe回歸後，新MacBook Air 2022亦將加入此新充電方式。而跟機只會附上30W Type C火牛。

傳聞5──只有USB Type C端子

不同於新MacBook Pro，並不會將SD Card、HDMI端子回歸，只會保留2個USB Type C插口，以供用家使用。

iMac 27吋 2022



傳聞1──miniLED + ProMotion

屏幕供應商CEO Ross Young指iMac 27吋將會換上5K解像度miniLED屏幕，而且與MacBook Pro同樣對應ProMotion技術（最高120Hz更新率），而且與iMac 24吋同樣換上更窄邊框。

傳聞2──換上M1 Pro、M1 Max晶片

新iMac 2022當然會換上Apple最強晶片M1 Pro、M1 Max，效能不單比Intel i9強，亦比自家M1強得多。

傳聞3──推出日期

預計iMac 27吋將會在2022年第一季推出（或許是3月左右），而新版MacBook Air則會配合新Apple Silicon晶片（或許是M2）推出，預計2022年第二季（或許是來年WWDC 2022發布）。

【同場加映】MacBook Pro 2021早前於Apple發布會中登場，換上了全新的M1 Pro及M1 Max晶片後，再加上屏幕及機身上的進化，性能明顯比上代M1甚至Intel版MacBook Pro更強。

不過，雖然夠勁，但起標價達萬六元亦不是任何人都可以負擔得起。究竟如何選購MacBook Pro才好？平買舊版還是貴買新版？下文為大家多方面詳盡分析。

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