AirPod 3 在近日發布，每次 Apple 攞出新耳機，都會對耳機市場帶來震盪。美國消委會也公布了 12 款 2021 年「最佳」的耳機，並分開 6 大類別介紹，更在每類中再找一款 CP 值之選，豐儉由人等大家可以在不同價位中都有更好選擇。



【最佳無線耳機】Samsung Galaxy Buds

評分：83／價錢：約$649

美國消委會報告測試中，得分較高的藍牙真無線耳機之一，不顯眼的外型提供出色的音質，播放﹑音量﹑跳過的觸控按鈕易用。高達5小時的電池續航力令人滿意。

【最佳無線耳機：CP值之選】Skullcandy Dime

評分：70／價錢：約$299

說不上非常好，但高於平均水平的音質。3.5小時電池續航力，和可以再充8.5小時的充電盒，以$299的平價真無線耳機來說，CP值頗高。

【最佳「發燒」耳機】Grado Prestige SR225x

評分：86／價錢：約$1,749

Grado Prestige SR225x專用的44 mm驅動單體，減少失真並保持音樂的諧波完整性。專用的開放式耳罩將聲音變得更加開闊，驅動單體協同工作以產生 Grado SR225x獨特的音色。

【最佳「發燒」耳機：CP值之選】Audio-Technica ATH-M50x

評分：74／價錢：約$1,149-1,380

Audio-Technica是音樂制作人和粉絲的經典有線頭戴式耳機選擇，提供高質量的聲音，不同於Grado，採封閉式耳罩設計，完全隔離耳朵和外界的聲音。

👇👇放大下圖一次過睇美國消委會評選 12 款 2021 年最佳耳機👇👇

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看完美國消委會的 12 款「最佳」推薦，有沒有發現少了什麼呢？就是完全不見 Apple AirPods Pro和 Apple AirPods Max 的蹤影。其實這兩款耳機的評分也不低，分別有 74 分和 81 分，而且降噪表現也達滿分評價。只是再平衡價錢和音質後，這最款都不是美國消委會最推薦的款式而已。

資料來源：consumerreports

同場加映：消委會8款平板電腦評測｜Apple 3款獲5星評分 Lenovo CP值高抵用



iPad mini 6 和 iPad 9 推出後，再次引起買哪一部平板電腦好的討論。消委會在最新的報告中，就找來 3 個不同品牌，8 款平板電腦作評測比併，當中包括 Samsung、Lenovo，以及 4 部 iPad。到底 Android 還是 iPadOS 較適合你，哪一款 CP 值最高呢？消委會評測報告應該能提供答案。

👇👇消委會全部 8 款平板電腦評測結果👇👇

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