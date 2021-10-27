現在，蘋果已經正式發售AirPods 3，我們可以把注意力轉移到傳聞中2022年的第二代AirPods Pro。近日，一組粗略的新圖片聲稱展示了AirPods Pro 2，雖然所展示的一些所謂的功能是很好的補充，但應以大量的懷疑態度對待這些圖片......



彭博社此前報道，第二代AirPods Pro將採用「更緊湊」的設計，取消了目前從AirPods Pro底部伸出的柄。然而，該報告提醒說，蘋果公司在保留噪音消除和透明模式等功能的同時，還面臨着去除AirPods Pro柄的挑戰。

今天的泄露圖片，是MacRumors從一個沒有記錄的來源獲得的，顯示蘋果可能已經放棄了對AirPods Pro 2的重新設計計劃。相反，重點似乎是充電盒的新功能。

圖片顯示，除了「每個耳塞底部缺少一個光學傳感器」之外，AirPods Pro的設計與當前型號完全相同。這可能是由於蘋果轉向新的皮膚檢測傳感器，我們在本周的AirPods 3中首次看到。

同時，這些圖片中的AirPods Pro充電盒具有揚聲器孔，據稱是為了與Find My進行更深入的整合，允許你播放聲音來定位該盒。側面還有一個某種金屬環，這將是用於「連接皮帶」。

這些圖片是否是正確的，還有待觀察。報告提醒說，消息來源沒有跟蹤記錄，訊息無法核實。這也與之前來自更可靠來源的報告相矛盾。

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另外，別忘了，AirPods Pro在蘋果發布會上確實得到了一個小的更新。蘋果表示，AirPods Pro現在包括一個MagSafe充電盒，價格同樣為249美元。不幸的是，這個盒子不能單獨購買。

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