Pixel 6 Pro、iPhone 13 Pro Max 拍攝比併｜Google 不久前發表的新一代「親生仔」最近就陸續有實機送到各地傳媒／KOL之手，今代雖然採用了全新的自家處理器，但眾人的焦點仍然落在其作為系列招牌的攝影功能之上，不少人更拿 Pixel 6 Pro 與 Apple 2021 最強新作 iPhone 13 Pro Max 作對比。



Pixel 6 Pro 拍攝功能多方面稍勝 iPhone 13 Pro Max

外國網站 MacRumours 最近就上傳了 Pixel 6 Pro 與 iPhone 13 Pro Max 的拍攝比併報告，報告中他們測試了幾個環節，首先是主鏡頭的全自動模式對比，於此部份測試人員分別以兩機拍攝幾個不同的風景、並以無添加任何效果的最直接影像進行對比。

主鏡頭自動模式：Pixel 6 Pro 更自然

在大多數情況下，Pixel 6 Pro 拍出來的相片於整體色調明顯較為柔和及自然，而 iPhone 13 Pro Max 的色調則為偏冷；而另一相當明顯的是兩機在光影對比的處理上有所不同，iPhone 13 Pro Max 的黑影位明顯較暗，而 Pixel 6 Pro 則在不太影響整體對比的同時調高暗位細節的可視度。👇👇👇

+ 1

廣角鏡：質素保持平穩

MacRumours 又測試了兩者的廣角鏡影像，除了調色上有上述的分別之外，Pixel 6 Pro 的相片與 iPhone 13 Pro Max 算是不相伯仲。👇👇👇

遠攝鏡：Pixel 6 Pro 更拍更遠、卻有昡光問題

下一環節來到在遠攝鏡的比較之上，Pixel 6 Pro 由於採用了 4x 光學變焦鏡頭，就可以拍攝到比 iPhone 13 Pro Max 3x 光學變焦鏡頭更遠更銳利的景像，只不過 Pixel 6 Pro 的鏡頭似乎忽略了昡光處理，在拍攝夜間場景時，一些人造光源會很明顯地「污染」了 Pixel 6 Pro 拍攝的相片，而 iPhone 13 Pro Max 就沒有這個問題。👇👇👇

夜景模式：Pixel 6 Pro 更光、iPhone 13 Pro Max 卻更「有趣」

在夜景模式 Night Mode 方面，Pixel 6 Pro 繼續其一貫的「多幀疊加」的算法效果，與上面提到的風景相片一樣將暗位細節的可視度提升，然而 iPhone 13 Pro Max 就選擇在保持暗位低亮度的同時帶出主體細節，質素上難分軒輊，但如果講哪組相片更為「有趣」的話，iPhone 就可能略勝一籌。👇👇👇

人像模式：Pixel 6 Pro 散景超強

上面多項測試中，Pixel 6 Pro 與 iPhone 13 Pro Max 的相片各有千秋，但去到最後的人像模式 Portrait Mode 的對決時，Pixel 6 Pro 新處理器及新算法的優勢就非常明顯，在多張相片中所見，Pixel 6 Pro 的人像散景較強、容易突出主體，而雖然 iPhone 13 Pro Max 的人像效果不俗，但背景就僅為模糊了一點而已。👇👇👇

另外頗為有趣的，是測試人員試以人像模式拍攝死物時，Pixel 6 Pro 能夠推斷用戶想要拍出散景而以運算配合，但 iPhone 13 Pro Max 因為偵測不到人面就選擇了「放棄」（圖 MacRumours）

同場加映：長氣先決！10 部大電量手機推介



縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

小米旗下子品牌 POCO 出品的 POCO M3 可謂這一方面的表表者，6000mAh 電池只需要＄949 起就買得到，算是續航力至上的用戶必考慮的選擇（圖 POCO）

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

+ 6

按此繼續閱讀：大電量手機｜投票指40％用戶願為電量放棄效能 10部長氣手機推介