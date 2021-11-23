Disney+串流平台香港上線，$73月費睇迪士尼、Marvel、Pixar、星球大戰及各國電影劇集。有人為節省開支，在網上與陌生人「夾plan」share戶口，近日網上卻傳出不少人疑似被騙的消息；過數後收看1日，一覺醒來戶口密集被改，無法再登入，疑似墜入騙局。網民有人笑「幾十蚊都慳」、有人鬧「幾十蚊都呃」，爭議不斷。



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與陌生人夾plan風險大：開戶用家可隨時改密碼

一個Disney+ 年費戶口，每月收費為＄78，一個plan能供應4部機同時間開機睇片，原意是方便用戶一家人幾部Tablet、電腦、電視收看。於是，就有人想到可以跟朋友「夾plan」慳到盡。近日連登、discuss.com.hk、FB都有大量post招待網民share開設的D+戶口「夾plan」，且陸續有人報稱被欺騙，付了月費都無法收看，又或者試用了1天沒問題後入數，但翌日就發現戶口密碼已被更改，無法再登入。因為開plan的用戶有個絕對優勢，他可以經開戶email隨時更改Disney+戶口的password，其他「租戶」無此權限。為每月慳$73蚊，結果反而被呃錢……被網民恥笑「貪字得個貧」。

網民點睇？

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向假冒者過數

網上還有更簡單、更難發現自己已經中招的Disney+騙案，有網民在討論區留個人資料張貼在討論區，有騙徒冒充開plan負責人，要受害者網上過數，收取月費後就失聯。金額不大追究起來也麻煩，很多人當買教訓，不會追究。

香港討論區 discuss.com.hk 截圖

搞手貪心租上租

召集人集齊4人夾plan、錢已收後仍繼續加人，網上就有人cap圖，疑似有人貪心不斷加人、1個plan 8個人分，「租客」無法阻止，就將用家戶口改為粗口名作出控訴，但所謂三分已袋……不滿意可以退plan。

討論區劃清界線：夾plan風險自負

Disney+香港討論區將更開了夾plan 集中帖，註明免責聲明，所有夾plan活動都與討論區無關，可見潛在風險非常高。

Disney+香港討論區 截圖

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