珍珠鑽石 bug｜《Pokemon 珍珠鑽石》Switch重製版「Pokemon寶可夢 晶燦鑽石／明亮珍珠」已經推出，但網上最流行的「珍鑽」話題卻不是爆機攻略，玩家正努力做「試伏專員」陸續發現遊戲中有大大細細的程式錯誤「bug」，大部份都無傷大雅，但有些位置會令玩家卡死，失手就要由頭重玩，小心！



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Level 1 小精靈浮空

跟著主角跑的小精靈忽然沒顯示步行動作，玩家好像拖住一件死物在跑。這個bug好在並不會影響遊戲進行。

Level 2 輕功bug

【輕功1】物理上無視地型，角色忽然從平地一躍而上，爬上索繩。不單有點好笑，還會影響到一些地型解謎迷宮中隨意亂跑就過版，失去意義。

【輕功2】本來是一關改變水面高度、踏浮台前進的解謎版圖，但有人發現只要開menu，角色就可無視地型高低差自由移動。

【輕功3】呢位玩家更加勁，可以忽然從地面跳上幾層樓高的行人天橋。

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Level 3 卡死遊戲無法繼續！

【卡死1】最後就是一些玩家避無可避，遇到就只能怪自己不好彩的bug。比如在戰鬥中逃走，主角竟然會浮在半空，之後就無法繼續遊戲。

【卡死2】樓梯根本落不到下層，玩家會永遠浮在半空，回不到地面。

【卡死3】將果實交給小精靈，竟然會藍畫面卡死……

【卡死4】YouTuber發現：無間雪地獄

有YouTuber發現某迷宮有個無法逃出的「雪地獄」，有網民留言提出建議，看看有沒有用？

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Pokemon寶可夢fans十分期待的鑽石/珍珠Switch重製版已經正式推出，如果你還未開始玩或者還未購入今次鑽石/珍珠重製，就要先睇睇以下玩前必知7件事了。👉Pokemon晶燦鑽石／明亮珍珠攻略｜玩前要知7點 存檔連動精靈入手

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