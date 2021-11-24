惠而浦 Whirlpool 網上商店W-Mall於11月24日至30日展開陳列品開倉最終回，$999買洗衣機、$699買窗口式冷氣機，適合1人單位的單門雪櫃只需$790



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Whirlpool 網上商店W-Mall平時都會有陳列品限時特價，11月10日起，店方分3階段詮進行超筍價開倉清貨活動，而11月24日中午12時至11月30日，就是是次活動的最終回，全部貨品數量有限。

3/4匹窗口式冷氣機 AWA07510R 2折特價$699（原價$3,590）

冬天買定夏又用，咁先至係醒！但留意價錢不包括安裝。（限5部）

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以上只是第一階段推出的減價貨品，數量有限，售完即止！所有陳列產品均提供一年產品保養及免費送貨。

活動日期：2021年11月24日中午12時至 11月30日中午12時



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