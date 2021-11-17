Disney+（Disney Plus）串流平台集合迪士尼、Marvel、Pixar 、星球大戰、Fox 影片，上線後大量網民join plan，網民亦發現了不少軟件、硬件上的問題及不足處。以下點出8個最多人講的「問題」或「缺點」，有連登仔開po提出不足處，竟被人圍插。



Disney+介面截圖

【01】PS5／PS4／Xbox ／電腦睇冇4K

暫時最簡單是用4K電視的內置app才看到4K。使用Windows、Mac 電腦（app或瀏覽器）都無法以4K收看，可經由Chromecast 或 AirPlay 投射到電視看4K。至於PS5、PS4、Xbox暫時最多只看到HD。

Disney+圖片

【02】字幕黑底無法自定透明度

有誤會！Disney+在智慧型電視、Apple TV、Amazon Fire TV、Google Chromecast、Xbox、PlayStation、網頁版都可以在「音訊和字幕」調整字幕尺寸、顏色、背景透明度。

Disney+ 香港討論區截圖

【03】無法用預付卡

暫時只能經網絡供應商、手機月費，或以信用卡訂購Disney+，不似Netflix可以用預付點卡開台，有網民表示不方便，但也有人覺得，這做法可限制未有信用卡的未成年者開台。

Disney+圖片

網民點出全8個D+不足處（點擊放大）

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至於rotten tomatoes爛番茄影評網就出名由網民投票選出極度中伏作品，即睇8部「伏到喊」漫威MCU作品。



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【1】如何訂閱 Disney+ Family Plan／家庭計劃？

與 Netflix 一樣，Disney+ 其實是沒有任何家庭計劃／Family Plan 的，不過 Disney+ 一個帳號內就支援建立最多 7 個「使用者（User Profile）」，用戶是可以用同一帳號登入、但分別管理自己的播放片單以及紀錄等等。

【2】多用戶使用帳號有何限制？

雖然可以建立 7 個使用者，但 Disney+ 只會支援同一帳號內最多 4 個裝置作同時間的串流播放，但如果是先下載、再在機內進行播放的話，最多就能支援 10 個裝置。

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