消委會評測市面35款智能手錶／智能手環｜評估樣本估測：心率、距離、步數、高度等運動數據的準確性，並在apps多功能、電池表現、易用易明等項目中打分。售價不用$1,000元的小米Mi Watch 運動版，平均性能可與Garmin、Apple Watch 等售價數千的款式睇齊，而Apple Watch SE／Series 6 當中一項表現更不如小米。



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消委會其發表了27款香港市面有售的智能手錶，以及5款智能手環，品牌Garmin、Apple、華為、小米、Polar、華為、Fitbit等等，當中只有Garmin Forerunner 55（售價$1699）的總評分達滿分5分。但值得留意售價僅899的Mi Watch 運動版，不少數字都能跟定價較它貴的款式一戰，Apple Watch Series 6 更有一項數值不如這數百元款式。

唯一取得滿分表現的Garmin Forerunner 55

Garmin Forerunner 55 無論是估步數、距離、量度心跳都取得5分滿分，加上非常慳電，充電1.4小時後可使用21日，唯一不足是無法測量高度。

$1,699

重量：37g

屏幕：26mm

防水能力：5ATM

量度心率：♥♥♥♥♥

估算距離：♥♥♥♥♥

估算步數：♥♥♥♥♥

量測高度：無此功能

智能功能：♥♥♥♥♥

電池表現：♥♥♥♥♥

方便使用：♥♥♥♥♥

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Apple Watch性能極高 唯一項目拖累總分

至於iPhone用家最喜歡的Apple Watch SE（2399元）及Apple Watch（測試款式為Series 6／3498元）平均總評達4.5分，估測數據的準確度極高，而除了定價較貴，有一項目令它的平均分打折扣，連$899的小米也比它優勝。

apple watch SE（官網圖片）

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全35款消委會評測智能／手錶手環評測數據一覽圖

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