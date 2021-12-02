Netflix 12月下架清單｜來到2021年最後一個月，Netflix將有大量超有名荷里活電影、電視劇下架！當中《The Matrix》系列（22世紀殺人網絡）第4集12月中上映，Netflix用戶記得趁有得追快點追！



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以下19部即將下架作品推介，按下架下架日期順序列出，方便大家把握時間，切勿錯過煲劇機會！👇👇👇



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可能你沒時間看全部18套即將下架作品，不如再精選3套推介畀你。

【12月27日下架】《緣份精華遊》 ｜聖誕期間必睇愛情片，金美倫戴雅絲、祖迪羅、積伯克、琦溫斯莉主演，描述一個美國女生、一個英國女生，聖誕假期透過網站換屋短暫生活，各自找到真愛。



【12月14日下架】《Pet Pet當家2》 ｜家中有小朋友就必睇這套，3D電腦動畫喜劇電影：寵物狗公爵與麥斯隨主人嫁到一個農家，既要適應新生活，還要試著與家中的新成員：小朋友做朋友。



【12月31日下架】《22世紀殺人網絡》 系列｜快將上映第4集的Cyber Punk電影傑作，就算沒時間在12月31日前看足3套，入場前都應該最少看看第1集，欣賞當年由八爺做武指，插到開晒花的特技，還有經典的Bullet Time避子彈動作。



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同場加映：Netflix煲劇｜原來有得慳數據 自動下載下一集 6大手機秘技必學



【Netflix秘技】好多人並不知道Netflix手機App的6大隱藏功能，原來Netflix可以檢視手機網速、減低睇片流量、自動下載功能等等！

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【Netflix秘技】聖誕長假期間觀賞Netflix電影劇集，絕對是娛樂的好選擇。然而好多人並不知道Netflix手機App的6大隱藏功能，原來Netflix可以檢視手機網速、減低睇片流量、自動下載功能等等。為了方便大家與親友「煲劇」，本文更推介5個Chrome插件及額外兩招Netflix神技！👉Netflix煲劇｜原來有得慳數據 自動下載下一集 6大手機秘技必學