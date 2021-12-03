Apple AirPods Pro ANC降噪功能再一次被連登手機台用戶投訴！有討論以「AirPods Pro 取消了降噪功能？」為題，抱怨NC開了等如沒開，變得更差、愈改愈廢！反而通透模式就好強，可以偷聽身旁阿婆傾偈（笑）。以下推介Sony、Bose、1More等《香港01》科技玩物記者實際用過、隔音和降噪效果均出色的6款耳機。



（連登手機台截圖）

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連登討論區批評AirPods Pro已不是第一天，今次由用戶「fg唔夠50k」提出：「AirPods Pro係咪取消咗降噪功能？」暗指其ANC功能有等如無，有如戴上普通膠塞耳機，開動通透模式時，則有如戴上助聽器。

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其他網民回應，不少都言之有物，有怪招可以防止AirPods Pro降噪能力變差，同時亦有人表示，可能跟iOS更新有關，即睇 👇 👇 👇

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AirPods 以外6款推介

AirPods 3似乎令不少用家失望，現在大家都期待2022年傳聞跟iPhone 14一齊發表的AirPods Pro 2，傳聞到時iPhone的藍牙就能支援無損高清傳輸。不過，以上畢竟只是傳聞，不少用家都開始討論，究竟那幾款ANC耳機，其降噪力能及得上「未變差前的」AirPods Pro。本文推介以下6款 👇 👇 👇

6款足以取代AirPods Pro的出色降噪耳機

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同場加映：清潔AirPodsPro：無助降噪有利衛生（點圖放大）👇👇

apple store的天才建議用家清潔耳機黑色網面上的塵埃污穢，有助改善NC效果，這理論雖然被網民反駁，但耳機定時清潔可防止耳道發炎，不妨多做，可看看以下教學。想知清潔步驟，請看原文：👉 AirPods Pro清潔保養教學 8個步驟清除耳油污垢平民化夠慳錢

