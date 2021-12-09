大功率充電器會充壞手機電池？　錯用充電器隨時加速電池老化

早上出門又忘帶充電器了！到了下午手機電量就開始告急，只能借同事的充電器一用。「這個充電器功率挺大的，別把你的電池充壞了。」聽完同事這麼說，我猶猶豫豫的把手機插上，心裏嘀咕着「應該沒問題吧」。



相信很多朋友有時也會像我一樣忘帶充電器，只能用別人的充電器。那用不同功率的充電器充電會不會損傷手機呢，讓我們一起探究一下！

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‧ 大功率充電器用在小功率手機可以嗎？

以前總會擔心功率太大的充電器會把手機充爆，充壞。但是調查發現，大功率充電器是可以充小功率手機的。因為目前正規的充電器一般都內置了智能晶片，可以自動識別手機所支持的功率並智能分配合適的電流。而且手機內部也有電路自動控制系統，能夠防止過高的電流進入手機。

比如，最高功率40W的華為充電器還有10W和18W這兩個輸出規格。用這個充電器給支援18W的蘋果手機充電時，充電器和手機會自動選擇18W的功率進行充電。

所以，用大功率的充電器給小功率的手機充電一般是不會傷害手機電池。

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‧ 小功率充電器可以用在大功率手機嗎？

相比於上一種情況，小功率充電器給支援大功率的手機充電就比較傷手機了。我們知道，充電器的充電瓦數越大，充電效率越高。用小功率充電器雖然也能充進去電，但是速度很慢，就像小馬拉大車一樣。此時充電器處於全速工作模式，就容易出現充電器發燙情況。這種情況不僅會對充電器造成傷害，還會加快手機電池的老化速度，降低手機的續航能力。

所以，不建議經常使用低於標配功率的充電器給手機充電。

為了保護手機電池，我們不僅應在選擇不同功率的充電器時多加注意，也應該避免使用劣質充電器，儘量選擇原裝的充電器。以前就出現過因使用劣質充電器而燒了手機的新聞，得不償失啊！

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