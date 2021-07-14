7月14日凌晨，蘋果官網悄然上架了一款官方MagSafe 外接電源，電池容量為1460mAh，可以吸附在iPhone 12系列的4款機型背面，為手機進行磁吸式無線充電，售價749元。



蘋果表示，可以在iPhone與MagSafe 外接電源吸附時，將20瓦以上的充電器接入MagSafe 外接電源，MagSafe 外接電源就可以為iPhone進行最高15W功率的無線充電，以此實現iPhone與外接電源同時充電。

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當你的iPhone與MagSafe 外接電源吸附時，為iPhone進行有線充電，那麼你的iPhone則會為MagSafe 外接電源進行反向無線充電。

其實，國內第三方配件廠商早有采用相同MagSafe原理的磁吸充電寶產品，並且售價也僅為蘋果MagSafe 外接電源的五分之一。你會選擇第三方廠商的產品，還是蘋果官方的MagSafe 外接電源呢？

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