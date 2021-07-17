iPhone唔包充電器但仲堅持送Apple Logo貼紙？背後超感人原因曝光

蘋果9月即將推出新款「iPhone 13‌」，而舊有品項將隨著新產品的推出慢慢淘汰，不過有一個傳統卻從過去沿用至今，那就是只要購買蘋果產品，盒內一定會附贈「LOGO貼紙」，讓不少人疑惑，對此內行解答起源及超感人原因，也認為意義早已和當年不同。



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