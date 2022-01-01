iPhone 14、AirPods Pro 2｜Apple新品展望 2022 年，每年全球都會關注的大事之一，必數 Apple 推出的新產品，而外媒已經率先預料了 2022 年，Apple 將會推出的 9 款產品，以及 4 件有機會淘汰的舊產品。



MacBook Air

Apple 旗下極受歡迎的產品之一，有傳言新款的 MacBook Air 會採用較方正的設計，螢幕更薄，但主機部分更厚。郭明錤預測，2022 年 MacBook Air 會有更多顏色選擇，和新的 iMac 類似。硬件將會提升使用下一代的 M2 處理器，以及或會使用白色邊框和白色鍵盤，定價為 999 美元起。

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New iMac

繼 24 吋 iMac 後，2022 年或有新 27 吋 iMac，由 Apple Silicon 驅動，加入 miniLED 螢幕和 ProMotion 技術，將配備 16GB Ram 和 512GB SSD。機上配有 HDMI、一個 SD 卡槽和多個 USB-C／Thunderbolt。

Mac mini and Mac Pro

根據彭博報道，Apple 打算推出一款由 Apple Silicon 驅動的 Mac Pro，尺寸只會有現時 Mac Pro 的一半，新款 Mac Pro 有 20 或 40 個計算核心，GPU 即有 64 和 128 核心兩個選擇。另外 Mac mini 的機箱也會有新設計，頂部會改用類似玻璃的物料，同時使用鋁製外殼。

iPad Pro

雖然 2021 年已有新 iPad Pro，用上 M1 晶片和 12.9 吋 miniLED 螢幕，不過網絡上仍有不少 iPad Pro 下一代的傳聞，包括新的玻璃後蓋設計﹑支援無線充電﹑反向充電，以及推出 11 吋 miniLED iPad Pro 等。

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iPhone SE 3

2021 年已有風聲，Apple 將會推出 iPhone SE 3，設計雖然沒有大改，但將使用 A15 晶片，更重要是將新增 5G 流動網絡支援，消息指將會在 2022 上半年發布。

iPhone 14

作為 Apple 的重點產品，當然不少得 iPhone 14 系列，包括兩款 6.1 吋和兩款 6.7 吋型號，即意味著 iPhone 14 系列將會淘汰 mini，新增入門級的 iPhone 14 Max。傳聞今次將採用打孔設計，放置螢幕的前置鏡頭，因此可能終於可以見到沒「M 字額」的 iPhone。

Apple Watch Series 8

傳聞中，Apple Watch 在 2022 年也會有重大更新，包括一次過推出 3 款型號：Apple Watch Series 8﹑Apple Watch SE 和運動版，有望加入體溫感應，更有效追蹤健康情況。

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AirPods Pro 2

討論多時的 AirPods Pro 2 又有新傳聞，指會改用全新設計，以及重點加入健康和健身追蹤功能。設計將去除耳機柄，改用圓形無柄的簡約設計。

AR/VR 頭戴式裝置

彭博消息指，Apple AR 頭戴式裝置將會在第二季生產，第四季推出，主打遊戲﹑媒體消費和通訊功能，可能是非常適合元宇宙時代的產品。

4款有機會被淘汰的Apple 產品

第一款是年代久遠的 Apple Watch Series 3，只有 8GB 空間完全不夠使用，就連更新都有困難。其次是 iPod touch (2019)，雖然很多人喜歡 iPod Touch 的設計，不過 A10 Fusion 和 4 吋 Retina 螢幕，放在 2022 年的確有點追不上時代。

Mac mini（2018）也是極有可能被淘汰的產品，主要是 Apple 現正脫離 Intel，而 Mac mini 仍使用第8代 i5，好可能之後會推出 M1／M2 版的新 Mac mini。最後是Beats Solo3 Wireless （2016），外媒認為 Beats Solo Pro 也被停產，因此 Beats Solo3 Wireless 應該快被淘汰，而且功能上也比不上 AirPods Pro 和 Beats Fit Pro，應盡快推出新的 Beats 入門耳機。

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