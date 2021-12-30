限遊令｜要數內地遊戲界近年重大的新聞，應該就是加入了「限遊令」的安排，不只是未成年人只可以在星期五及假期遊玩 1 小時，就連成年玩家也被限制，連續在線 4 小時要強制停玩 15 分鐘。正因「限遊令」的嚴苛，坊間竟出現聲稱能破解「限遊令」的騙局，更令數千未成年玩家「上當」，最誇張的一宗詐騙，更涉及逾 17 萬元。



解除遊戲防沉迷限制騙案

根據中國媒體的報導，不法份子建立「解除防沉迷網站」，聲稱可以幫未成年玩家破解打機限制時間規定，讓他們透過漏洞暢玩遊戲。他們會利用抖音、微信、QQ群等平台宣傳這網站，當玩家找上他們時，騙取未成年玩家父母的微信賬號、銀行卡號等個人資料，再偷走當中的金錢。

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據邵陽市大祥公安分局調查，受騙的未成年玩家多達近 3000 人。他們建立虛假網站等玩家上釣，玩家只要進入該網站，填寫遊戲賬號、密碼，再用微信支付 30 元人民幣，即可「解除遊戲防沉迷」，但當然騙徙並非有能力幫玩家破解限制。

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這類騙案在近兩年大量出現，中國裁判文書網近年公布的類似判例有近二十份例，只是手法和形式略有不同，但都是看準未成年玩家想破解遊玩時間限制的心態。當中，有騙徙用代練《王者榮耀》排位﹑解鎖角色 skin﹑解除防沉迷等為由，要求玩家提供資金驗證，並通過微信二維碼多次掃碼轉賬，合共騙取玩家 17.7 萬人民幣。

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《王者榮耀》元旦也沒情講？

內地玩家人數龐大的《王者榮耀》，在執行「限遊令」上從不手軟，騰訊遊戲日前更再發出公告，指 12 月 31 日至 1 月 3 日元旦假期前後，未成年玩家的遊玩時間只可以每晚一小時，即和之前的限制一樣，沒有因大時大節放寬規定，難怪這麼多未成年玩家會想方設法，只求能多玩一會兒遊戲。

資料來源：sina

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