大電／安心出行手機｜2021 年即將完結，但新冠肺炎疫情似乎仍然看不到終點，香港政府的防疫政策亦不斷收緊，早前就強制所有市民進行堂食前都要使用《安心出行》方能進入餐廳。

為了配合政府政策，不少人都想購入一部新手機作為長者用機／後備用機等等，他們對手機規格的要求不高，但平價、長續航力就會令這些手機用上手時方便不少。



由 12 月 9 日起，香港市民進入所有食肆前都必需要用到《安心出行》掃描二維碼（資料圖片）

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2021 大電／安心出行手機 10 部推介

《香港01》科技玩物記者就以大電+平價為準則，在目前的市場中蒐羅了 10 部不同廠牌推出的智能手機，他們的目前售價都低於港幣＄1500，同時電池容量必須最少擁有 5000mAh。

有了如此的大電（以及平價機本身都使用的中低階入門配置）如果只是作日常的簡單使用，2天的使用時間是「基本盤」，而如果將之當成後備機，長期開啟飛行模式的話，待機時間甚至能長達 7～10 日。

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近日在香港上市的 Ulefone Note 12P，其最大賣點就是內置了 7700mAh 的超大電池，據官方的資料指，其待機時間就長達 465 小時、即超過 19 天（圖 Ulefone）

雖然為了符合平價要求，今次挑選的手機中有不少都是出自小米、OPPO Realme 等主賣平價的內地品牌，但如果想要追求傳統大牌的亦有 Samsung、Nokia 出品可供選擇👇👇👇

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香港買機更「安心」、推介 8 部＄500 以下手機

其實如果不是要追求「大電」或其他功能，只是以平價出發，目前香港亦有不少店舖正在以極平價錢出售舊款手機，👉👉在早前我們亦挑選了 8 部值得考慮作安心出行新機的平價機種供各位參考。