2022除夕倒數｜五月天 / MIRROR / 紅白 / 煙花　跨年直播8個推薦

撰文：鍾世傑
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除夕倒數2022｜12月31日晚上網睇「香港跨年倒數演唱會」網上直播，還有五月天跨年演唱會YouTube 直播，以及在網上欣賞世界各地的倒數活動！本文推介8個網上直播，在除夕夜陪你迎接2022年元旦。

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精選全球8個2022除夕倒數網上直播

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