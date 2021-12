2022年10大最期待遊戲盤點　Elden Ring繼承魂系　Zelda BOTW續作

2021 年即將告一個段落,雖然整年度受到疫情衝擊,導致許多遊戲大廠的開發進度受到影響,但依舊有許多大作緊鑼密鼓地製作,準備在明年發售!那麼 2022 年又有什麽值得期待的家機遊戲即將推出呢?那就讓我們接著看下去吧!

1. 《虹彩六號:撤離禁區》(Rainbow Six Extraction) - 預計 2022 年 1 月 20 日推出

由 Ubisoft 蒙特婁工作室開發的《虹彩六號:撤離禁區》號召玩家們一同來對抗神秘外星生物,幹員們出動囉!

遊戲中有 18 名菁英特勤幹員任君挑選,還能透過升級系統來提升裝備與戰力,在美國舊金山、紐約、阿拉斯加等地區執行任務,阻止古菌體突變入侵。

2. 《寶可夢傳說 阿爾宙斯》(Pokemon Legends: Arceus) - 預計 2022 年 1 月 28 日推出

有別於大家熟悉的《寶可夢》系列,《寶可夢傳說阿爾宙斯》結合了動作、RPG 要素,在古時候的神奧地區大陸自由探索,遇到寶可夢也可以直接拿起精靈球開抓!

由於遊戲背景建立在較遠古時期的故事,當時還沒有寶可夢聯盟、道館以及訓練家的概念,寶可夢更是自由自在地生活在自然環境當中。另外,寶可夢們也會因應「洗翠地區」的嚴峻地理環境,誕生出有別於其他地區的進化型態。像是近期公開的霹靂電球,外貌竟然長得超像《烏龍派出所》的兩津勘吉?!看起來超有喜感的啦!

3. 《地平線 西域禁地》(Horizon Forbidden West) - 預計 2022 年 2 月 18 日推出

亞蘿伊終於來了!《地平線西域禁地》延續前作《地平線 黎明時分》的劇情,在人類文明近乎摧毀且被機械獸佔領的險惡世界,亞蘿伊前往西方禁域,嘗試解開末日謎團,試圖恢復世界的秩序。

亞蘿伊經過前作的事件後,不論是個性、還是戰技都有更成熟的成長。遊戲採開放世界玩法,她能利用鉤索、盾翼等新工具進行移動,自由使用各種戰術與策略來擊敗機械獸、人類大軍。

4. 《艾爾登法環》(Elden Ring) - 預計 2022 年 2 月 25 日推出

《艾爾登法環》是由開發《黑暗靈魂》、《隻狼》等高難度魂系遊戲的製作人宮崎英高所打造的開放世界動作遊戲。在充滿神話的奇幻世界中展開一場精采絕倫的冒險旅程。

遊戲中提供劍士、魔法騎士、預言家、勇者以及白狼戰鬼等五種職業。除了單人劇情體驗以外,也可以透過連線與其他玩家一同遊玩,互助合作挑戰高難度 Boss!

5. 《TRIANGLE STRATEGY》 - 預計 2022 年 3 月 4 推出

SQUARE ENIX 推出的全新戰略遊戲《TRIANGLE STRATEGY》,以點陣風格「HD-2D」打造,復古結合 3DCG 效果呈現出奇幻壯闊的世界。

遊戲故事中,原本三強鼎立的帝國,因為一次的事件爆發導致三國平衡遭到破壞。當發生左右命運的重大抉擇,玩家會透過信念天秤進行選擇,劇情將會根據玩家的決定產生影響、改變走向。貫徹信念,走出屬於自己的道路!

6. 《樂園的異鄉人 FF 起源》(Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin) - 預計 2022 年 3 月 18 日推出

由 SQUARE ENIX 與《仁王》團隊Team NINJA 聯手打造動作 RPG 遊戲《樂園的異鄉人 FF 起源》採用《Final Fantasy》世界觀,主人公傑克與夥伴們一同協力恢復遭到黑暗支配的水晶光輝。

遊戲風格與以往《FF》系列不同,整體形象較為黑暗、硬派。每個夥伴都有不同的擅長職業,並對其進行培育、更新武器裝備,讓同伴變得更加強大、成為彼此之間最值得信賴的存在!

7. 《索尼克未知邊境》(Sonic Frontiers) - 預計 2022 年冬季推出

SEGA 經典 IP《超音鼠》要推出全新的動作冒險遊戲了!遊戲將由本家 Sonic Team 製作,藍色刺蝟向前衝吧!

在 TGA2021 遊戲大賞中,官方公開了遊戲的前導宣傳影片。索尼克將會來到一片遼闊的大陸,在綠蔭樹林、神秘遺跡中自由探險。從影片看來,遊戲很有可能採開放世界玩法,這樣音速小子就能夠在各地高速奔馳無設限啦!

8. 《霍格華茲的傳承》(Hogwarts Legacy) - 預計 2022 年推出

走入魔法世界體驗巫師的冒險!在經典 IP《哈利波特》故事啟發下所打造的開放世界冒險遊戲《霍格華茲的傳承》,帶領玩家走入 1800 年代的霍格華茲。

玩家將扮演一名霍格華茲魔法學校的學生,學習強大的咒語、戰鬥技能、製造魔藥並且馴服神獸以對抗致命的敵人,一步步揭開魔法世界隱藏的真相。

9. 《斯普拉遁3》(Splatoon 3) - 預計 2022 年推出

玩家熟悉的《漆彈大作戰》系列即將推出新作,改名《斯普拉遁 3》繼續噴灑墨汁 High 翻整座城市。而且更驚喜的是,本次終於要推出中文化版本啦!

在 4V4 的占地對戰中,噴射墨汁塗滿面積來決定勝負!除了原本的地面戰,這次還加入了在半空中的動作,運用弓箭等新武器讓局勢充滿變化。

10. 《薩爾達傳說 曠野之息2》(The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2) - 預計 2022 年推出

作為壓軸的最後一款遊戲當然就是老任粉絕對不能錯過的《薩爾達傳說曠野之息》續作啦!本作在今年 E3 展中釋出了最新的宣傳影片,將舞台向上延伸到海拉魯的天空大陸中再次冒險!

雖然目前釋出的畫面以及玩法並不多,但是根據預告片來看,林克擁有了全新的武器與能力,還可以使用傳送門在兩地之間穿梭,天空大陸上也出現了新形態的敵人。面對充滿古代風情的機械怪物,林克將再度大顯身手,在美麗又迷人的世界中展開動人冒險旅程。

