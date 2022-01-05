美國消委會耳機排名｜評測20對有線/無線耳機　CP值之王售70美元

美國消委會20對有線/無線耳機排名｜音樂跟聽歌器材都應該各適其式，要好聲當然是用有線耳機，携帶方便就要選真無線藍牙耳機，冬天不怕滿頭大汗，大耳牛馬上出動。



由美國消委會 Consumer Reports 製作的2021年度耳機性價比之選，選出市面仍然有售（不是2021年推出的舊款亦計算在內）、抵用又好聲的：有線入耳式、真無線藍牙耳機、有線大耳筒、無線大耳筒組別，本文精選了4大類中的Top 5，共為你推介20款耳機。

5隻最抵買有線入耳式耳機：如果你的android手機仍然有3.5mm耳機插，使用有線入耳式耳機可以聽到比藍牙耳機更出色的音質。iPhone亦可以購買各種轉駁器去收聽。今次評測的有線耳機，不一定定價愈貴愈高排名，得冠軍的CP值之王只售70美元，第5位更僅售$129港元。



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5隻最抵買有線耳筒：耳筒分為Cover Ear（包裹著全隻耳朵）及On Ear（緊貼在耳朵上）兩種選擇，留意第4位Shure是一款「開放式耳機」，音樂並不會封閉在耳機與耳仔之內，旁邊會聽到你播放的音樂，只適合在家中使用。



5隻最抵買無線耳筒：本文全要集中在定價相對便宜，沒有時下流行ANC主動式降噪功能的無線耳筒，但不代表音色比較差。



5隻最抵買真無線藍牙耳機：美國消委會原本的排名包括真無線TWS、左右耳連線式藍牙耳機，由於後者在香港市場幾乎已無人問津，本文直接將之剔除，排名只介紹真無線耳機。



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