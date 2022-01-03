AirPods Pro 2 已經傳了約兩年時間，看到第三代 AirPods 的升級，AirPods Pro 用家應該已急不及待想看到 AirPods Pro 2。郭明錤最近再次在分析中提到 AirPods Pro 2，更預測 Apple 將會加入兩個新功能。



支援 ALAC 格式

Apple Music 在 2021 年開始支援無損音樂，使用 Apple 自家的 ALAC 無損音頻編解碼器 壓縮，讓用戶可以聽到音樂原檔的「原汁原味」。郭明錤預測，AirPods Pro 2 將會支援 ALAC 格式，成為 AirPods 系列第一款支援無損音樂的耳機。

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充電盒升級

AirPods 用家的其中一個共嗚，就是耳機戴上一段時間後，就想不起充電盒放在哪，而 Find My 功能不能讓充電盒如耳機一樣發出聲響，但這個問題或可以在 AirPods Pro 2 中得到解決。郭明錤預測新的充電盒會有發聲功能，可透過 iPhone 等支援裝置，發出聲響用作定位，這與傳聞流出有喇叭孔的充電盒圖片吻合。

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除此之外 AirPods Pro 2 亦有其他傳聞，指會改用全新設計，以及重點加入健康和健身追蹤功能。設計上也有機會出現新突破，將去除系列一直以來都有的耳機柄，改用圓形無柄的簡約設計。

資料來源：macrumors

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近日，蘋果向iPhone和iPad用戶推送了iOS 15.2/iPadOS 15.2正式版更新，帶來了多項新功能。

其中iOS 15.2中更新了一個令人期待的殺手鐧功能---App私隱報告（The App Privacy Report）。iOS設備用戶可以獲得關於應用程序如何訪問你數據的訊息，還能讓你知道每個應用的網絡活動和它們所依附的域名。

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