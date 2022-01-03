鄭欣宜在《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》獲頒叱咤樂壇女歌手金獎，欣宜在發表感想時回想起自己被TVB節目《Sunday 扮嘢王》安排cosplay《龍珠Z》魔人布歐，種種不堪回首的過去，究竟香港藝人cosplay是否等於低質無誠意？即睇香港藝人cosplay黑歷史！



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（欣宜IG圖片）

欣宜是已去世的TVB icon「肥姐」沈殿霞愛女，自小就深得TVB高層疼錫，不過錫你有時等於害你，不懂得包裝，硬將欣宜當成第二代「開心果」，忽略了她的歌舞才藝，你會看到她被安排在《Sunny扮嘢王》這節目扮「魔人布甸」，胡鬧開心其實也沒有錯，但欣宜是否適合人選就見仁見智了。

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不過講到欣宜最黑歷史的「cosplay」，始終要數2005年《香港迪士尼樂園開幕禮》節目中，由她扮演白雪公主，在鏡頭拍攝下輕吻在舞台劇演王子的吳卓羲，廣播事務管理局接獲361宗相關投訴，可說直接毀了欣宜的藝人出道時期。

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但公道講，其實藝人cosplay有時就是要low cost的搞笑劣質感，不能單單以角色還原度去批判好與壞。而一些藝人與動畫、手機遊戲合作時的cosplay扮相，也有相當高質的作品出現過。

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