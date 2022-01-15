PS5主機護殼、新色DualSense手掣開箱！教你如何換殼｜PS5於1月14日推出新顏色新色DualSense手掣，而1月21日更會推出PS5新機身護殼，單看之前發布的相片就已經覺得非常吸引。《香港01》科技玩物記者就在推出前將實物入手，立刻開箱細睇新色靚不靚，是否值得PS5玩家入手。



PlayStation推出PS5新色機殼及DualSense手掣，最適合新年前為遊戲機換上新裝。（龔嘉盛 攝）

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新色PS5機殼、DualSense手掣開箱

雖然PS5仍然非常難入手，但相信仍已有不少PlayStation玩家入手，或許想將家中新機換新裝迎接新一年，官方PlayStation就在此時推出原裝多色PS5主機護殼，以及3款新色DualSense手掣。早前科技玩物記者就早將新配件入手，而且更發現機殼如果配上鴛鴦色就更多型，立刻睇PS5新機殼、新色DualSense手掣開箱細節。

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唔識拆PS5機殼／換殼？一步簡單拆殼換殼步驟👇👇

PS5新機殼開箱，配上鴛鴦色更加型👇👇

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三色DualSense開箱細節👇👇

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PS5星幻粉、星光藍及銀河紫DualSense手掣，售價為$588，而午夜黑、星塵紅、星幻粉、星光藍及銀河紫PS5主機護蓋為$428。午夜黑和星塵紅PS5主機護蓋將從2022年1月21日推出，其他顏色亦即將上市。

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