偷玩具斷正、鴻興玩具、網上熱話｜偷竊是犯法的行為，「一時貪念、一生悔疚」等防止罪案宣傳標語相信大家也見過聽過；同時本地網民向來較為支持維持法紀，除非真的有特別因由，否則一般對罪犯大都不予同情；但最近意外地有一宗懷疑偷竊案，卻有網民留言表示同情疑犯，留下「大愛」留言。



被指偷竊的中年男子（鴻興玩具FB專頁）

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據「Hung Hing Toys 鴻興玩具」Facebook專頁於今日（1月10日）發表帖文，指店方在店內「斷正」捉到一位中年男士偷竊；該帖文在本報導撰寫之時己有近二千個讚好和400個回應。偷竊是犯法的行為，肯定不值得支持或鼓勵，然而在該帖文中意外地有同情該男子的留言，以至有「大愛」留言等。

即睇網民留言回應中年男子玩具店偷竊遭斷正：

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幸好綜觀整個留言串，大多留言都不認同偷竊的行為，不至於道德淪亡。亦有留言提醒店方未出門口不構成盜竊，以及法庭未定罪之前疑犯都只是疑犯，張貼照片時應該遮掩樣貌等；而鴻興玩具則回應此人已有兩次偷竊前科，亦貼出閉路電視錄影截圖，因此有理由相信疑犯今次想再犯案。另外也有許多網民以店名「鴻興」來講笑（鴻興和名知港漫及改編電影系列《古惑仔》中的社團「洪興」同音）等。

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亦有網民指出疑犯偷的是「Robot魂戰王丸」玩具，市面一般賣200港元左右，感嘆為何偷也要偷這麼便宜的玩具。

原帖：https://www.facebook.com/173281129410228/posts/6723581541046788

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