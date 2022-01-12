PS5抽籤1月12日更新！APITA／UNY 再開賣｜2022年早前PlayStation及Log On提供抽籤購機後，今個星期就輪到APITA／UNY再度推出PS5抽籤。去年因為產能不足的關係，PS5貨量遠遠不足以滿足一眾機迷，而且直至今天仍被炒至天價。今日APITA／UNY再度推出抽籤，有興趣的玩家不要錯過。



AEON於2022年初推出抽籤（林勇攝）

APITA／UNY再度推出PS5抽籤活動

由即日起至1月17日， APITA 及 UNY 再度舉行 PS5主機組合抽籤購買活動，是次抽籤購買的產品「PS5主機組合(光碟被主機連多一隻手掣）售價：$4,528」。今次抽籤活動為即日起至2022年1月17日晚上11時59分，取貨地點為以下三個，分別為APITA太古城店 / UNY 樂富店 / UNY 元朗店。

APITA／UNY再度推出PS5抽籤活動，今次步驟比較複雜少少。

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即睇如何登記APITA／UNY抽籤👇👇👇

注意事項

．一個電郵地址只限登記一次，重複登記將被取消資格。

．每名顧客只限登記一次，重複登記將被取消資格。每名中籤者只限購買一套。

．不中籤者並不會獲得電郵通知。

．每套主機組合均包含 PS5主機 連額外DualSense 無線控制器 - 午夜黑 1個

抽籤連結 👉https://ps5-r7-apitauny.paperform.co/

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另外，就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

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有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：https://registration.logon.com.hk

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新

Aeon登記抽籤連結（PS5光碟版連手掣）：待更新

Apita登記抽籤連結：https://ps5-r7-apitauny.paperform.co/

香港Suning抽籤連結：等待更新

Sony官方抽籤連結：https://www.sony.com.hk/store/zh/

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤條款（App登記限定）：沿用2月時登記的資料，不會提供登記。https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration-feb（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）