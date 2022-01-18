烤肉盤｜無煙燒烤爐具消委會選購貼士｜團年、年初一至初三每晚也無法出外吃飯，不如在家中打邊爐、韓燒、日式燒肉，就可以做少幾道餸業，多點時間一起圍爐談天。市面有不少無煙燒烤爐具商品，能減少家中燒烤造成的油煙問題，本文提供選購貼士、消委會9型號實測報告及6款市面流行型號介紹。



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無煙燒烤爐4個要考慮的因素

【1.易拆易清洗】很多人也笑言，不介意煮，最怕是洗碗！（笑）無煙燒烤爐，最重要當然是易於拆除，能夠在使用後徹底清除油份。



【2.加熱方式分三類】A.「電熱式」就是在金屬烤板下以電熱線加熱，應該不難理解；B.「遠紅外線型」加熱時間較耐，勝在均勻受熱，令肉從內到外均勻烤熟，烤肉水嫩、保留營養。C.「瓦斯式」即是最傳統的卡式罐裝gas爐。



【3.使用地點】室內使用插電式烤爐，如果你想在後花園或天台開餐，有機會沒有插電位，就建立使用Gas爐。



【4.內建插氣扇更佳】大熱及高級型號，會內置風扇吸走油煙味，真正做到無煙燒烤，全家圍爐不用染得一身味。



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以下為2022年市面現有最新、已發售無煙燒烤爐具型號：

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同場加映：消委會實測9款多功能電熱盤！

一個電熱盤能煮到多款美食，方便易用深受懶人歡迎。消委會早前測試了9款售價由$599至$998不等的多功能電熱盤，發現每項各自存在安全問題如溫升過高和漏電，就連評分最高的Bruno也不能通過全部安全測試。👉全文在此：消委會9款電熱盤評測結果 女生最愛Bruno、récolte安全不達標