消委會找來本地有售的 12 款咖啡機進行測試，包括製作咖啡的速度、溫度、打奶泡效果等，發現大部分的咖啡機表現理由，當中更有兩款咖啡囊式機得到 5 星滿分評價。是次測試的樣本，包括 Miele、De'Longhi、Nespresso 等大熱品牌，售價由$1,388 至 $14,880。



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市面上的咖啡機主要分有 3 大類，分別是全自動咖啡機、半自動咖啡機、咖啡囊式機，各自有優勢，用家應根據需要選擇最適合的類型。

全自動咖啡機

自動把咖啡豆研磨成粉，可按喜好選擇每次磨豆的分量、粗細度、濃度和溫度等。所有步驟都自動進行，沖出的咖啡質素較穩定。操作簡單，自動製作不同種類的咖啡，新手也能很快上手。

半自動咖啡機

只可使用咖啡粉，要另備磨豆機或購買已磨好的咖啡粉。操作比較繁複，要自行量好分量、下粉、填粉、壓粉，沖出味道會因為咖啡粉分量和壓粉力度而有所不同，但能讓用家享受沖調過程。

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咖啡囊式機

只要把特設的咖啡粉／膠囊放入機內並注入特定水量，就會自從刺穿膠囊沖製咖啡。沖調完後，只要把用完的膠囊清走即可，操作和清洗過程最簡單。

👇👇消委會12款咖啡機評測結果👇👇

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兩款「Nespresso」的咖啡囊式機獲得 5 星總評，在咖啡味道和使用方便程度兩個細項也取得 5 星，而且價錢分別是$3,188/$1,688，CP 值非常高。雖然評分上比全自動機的萬元機款高，但亦不等於咖啡囊式機是最好。因為咖啡囊式機只能使用特設的咖啡粉和膠囊，如對享受沖調過程或研究咖啡豆的用家來說，就不太適合，所以重點仍是要按用家要求選擇。

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