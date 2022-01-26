iPhone 13 Pro 拍攝挑戰賽（Shot on iPhone Challenge）｜iPhone 13 Pro及13 Pro Max去年推出後，其新增「微距」拍攝功能令果迷在拍攝創作上有更大的彈性及靈感，可隨時捕捉生活上各種微小細節。最近Apple就公布了Shot on iPhone Challenge（iPhone拍攝挑戰賽），用家只需要拍攝出精彩的微距相片，便可以簡單手機一撳即參賽，值得挑戰。



iPhone 13 Pro／13 Pro Max加入超廣角微距拍攝功能，實用又好玩。（資料圖片）

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去年iPhone 13 Pro 及 iPhone 13 Pro Max上配置的Pro相機，不單擁有全新的超廣角、廣角和長焦距相機，而且其超廣角相機上加入自動對焦功能，配合先進的系統，讓用 能拍攝出色的微距相片，使主體看起來更為驚艷。

Apple就在農曆新年前公布將會舉行Shot on iPhone Challenge（iPhone 拍攝挑戰賽），果迷可利用iPhone 13 Pro系列手機透過微距拍攝不同事物，由近距離接近世界不同微細的事，攝出令人驚嘆的照片。挑戰賽由即日起，至2022年2月17日結束，得獎作品將於4月公布。

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如何參加挑戰賽

打算參加的果迷們，只需要將拍攝作品於Instagram 和 Twitter 上分享，並加上 #ShotoniPhone及#iPhonemacrochallenge標籤便可自動參與挑戰。

挑戰賽專業評審

這次挑戰賽將會由攝影界及Apple的專家組成的評審團將評選來自全球各地的作品，並選出 10 張得獎相片。

挑戰賽得獎相片

得獎相片將會在Apple官方網站及社交平台上，以及其他Apple官方帳戶的圖庫上展示。相片亦可能在數碼宣傳活動、Apple Store 零售店、廣告牌或公開圖片展覽上展示。

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