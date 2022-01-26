Apple 春季新品、iPhone SE 3、iPad Air｜Apple 上年尾發表的 iPhone 13 氣勢如虹，但果粉又怎會單單滿足於已發售的新品？最近越來越多消息指 Apple 將會在未來2～3個月舉行春季新品發布會，以下就先與大家預測一下。



有消息指今年 Apple 準備發表的新品特多，而未來數月內最受人期待的應該就是 iPhone SE 3 了（圖 PhoneArena）

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Apple 春季發布會 7 大新品預測

2021 年的《Spring Loaded》活動於4月舉辦，未知今年的新品發布會繼續在4月還是回復到 3 月？（圖 Apple）

不知各位有否留意到，Apple 多年來都習慣在 3 月時間舉行發布會，雖然這個習慣在上年 2021 年「斷纜」(發布會推遲至 4 月了)，但外界仍然傾向相信 Apple 會在差不多時侯舉行春季新品發布會。

而除了「習慣」一說，最近在網絡上亦開始有不同的資訊湧現，大都指向了 3～4 月期間 Apple 將會舉行新品發布，而且發表不止一件新產品，單講「有可能」在屆時發表的機種已多達 7 件之多，暫時呼聲最高的有 iPhone SE3 以及 iPad Air 5 等等。

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iPhone SE 3 六大賣點預覽

上述多部 Apple 新品，講到最多人期待的應該就要數傳足一年有多的第 3 代 iPhone SE，由於其平價定位，一直受不少預算有限的果粉追捧，而集合早前在網上流傳的消息，其賣點大概可以暫時整理如下👇👇👇

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