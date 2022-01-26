Apple 一直以充滿標誌性和時尚感的設計獨占鼇頭，成功吸納了一班果粉支持，在 2016 年更推出一本記錄自家產品的圖鑑《Design by Apple in California》，可見不論是 Apple 自身和用家都對其產品有相當大的好感。可是，Apple 出品就必屬佳品嗎？外媒就盤點 6 款 Apple 匪夷所思的設計，當中更有一款曾被告上法庭。



充電時就不能使用......（Twitter @rsgnl）

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精妙滑鼠

2015 年 Apple 推出精妙滑鼠時，被認為是創新設計，因為表面可以識別滑動和手勢觸控，無縫的表面光滑設計更是 Apple 典範。直到看見精妙滑鼠的充電位，竟然在底部，則充電是完全不能使用滑鼠。其實只要像市面上的滑鼠充電位放在前方，即可解決問題，但在 2021 年 4 月隨新 iMac 出貨的精妙滑鼠，仍未改革這不便的設計。

Apple Pencil 第一代充電時要插住 iPad，看上去很容易壓斷lightning頭（Twitter @brendanzig_）

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第一代 Apple Pencil

和精妙滑鼠一樣在 2015 年推出的第一代 Apple Pencil，同樣令用家匪夷所思。頂部配有 lightning 頭，可以插入 iPad 內充電。可是插入 iPad 後，誇張突出的 Apple Pencil 實在太礙事，也很容易壓到損害兩個產品。

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資料來源：macrumors

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